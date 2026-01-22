HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Espectáculos

Jonatan Rojas, el felino de la cumbia, cambia los escenarios por las canchas y jugará la Copa Perú 2026

El vocalista de Hermanos Yaipén fue confirmado como nuevo refuerzo de Unión Nacional FC, equipo que competirá en la Liga Distrital de Mi Perú, en el Callao.

Jonatan Rojas en la Copa Perú Foto: Composición LR
Jonatan Rojas en la Copa Perú Foto: Composición LR | Facebook de Deportivo Unión Nacional FC

¡De los escenarios a las canchas de fútbol! Jonatan Rojas, conocido como el 'felino de la cumbia', fue confirmado como el nuevo refuerzo de Unión Nacional FC, club que disputará la Liga Distrital de Mi Perú, en el Callao, con miras a la Copa Perú 2026, certamen considerado la máxima categoría del fútbol amateur en el país.

A través de sus redes sociales, el cuadro chalaco anunció la incorporación del cantante de los Hermanos Yaipén. La noticia generó una inmediata reacción entre los seguidores del artista, quien no tardó en agradecer públicamente la oportunidad.

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

Jonathan Rojas no se contuvo y rompió en llanto durante concierto por el aniversario de los Hermanos Yaipén

lr.pe

Jonatan Rojas sobre su ingreso a la Copa Perú

El vocalista aseguró que esta nueva experiencia representa un reto personal y profesional. “Es algo diferente para mí, pero lo asumo con mucha responsabilidad. Sé lo que significa esta insignia y este club. Vengo dispuesto a darlo todo. Se vienen grandes cosas, cosas bonitas”, declaró Rojas mientras lucía la camiseta morada de Unión Nacional FC.

En redes sociales, los usuarios celebraron su llegada al equipo con mensajes como "Bienvenido a casa", "Con todo", "Lo mejor de lo mejor" y "Bravo", entre otros comentarios de aliento y buen augurio.

Magaly Medina le recuerda a Jonathan Rojas su romance con Michelle Soifer y él responde: 'Hay que respetar'

lr.pe

¿Quién es Jonatan Rojas?

Edwin Jonatan Rojas Vélez nació el 11 de junio de 1989 en Lima. Inició su carrera artística a inicios de los años 2000 como integrante del grupo de salsa La Novel, gracias al impulso de un amigo cercano a su familia.

Su salto a la popularidad se dio en 2009, cuando se incorporó a la orquesta Hermanos Yaipén, consolidándose como una de las voces más reconocidas de la cumbia peruana. En su primera etapa con la agrupación interpretó temas como 'Llegó navidad', 'Tirana', 'Querida', 'Bim bum bam', 'Ya no te aguanto' y 'Necesito un amor', canción que marcó uno de sus mayores éxitos con el grupo.

