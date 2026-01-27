Rodrigo González respondió a Bettina Oneto luego que se retractara sobre el caso de Sergio Galliani. | Foto composición LR / Google

Rodrigo González respondió a Bettina Oneto luego que se retractara sobre el caso de Sergio Galliani. | Foto composición LR / Google

Rodrigo González no ocultó su incomodidad tras el comunicado publicado por Bettina Oneto en Instagram, en el que la actriz aclaró no haber acusado ni denunciado al actor y director Sergio Galliani. La aclaración surge luego de la polémica desatada por Sonia Oquendo, quien señaló supuestos malos tratos durante la obra que ambos protagonizaron.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ recordó que la propia Oneto le había enviado un audio en el que confirmaba la actitud de Galliani, información que luego fue desmentida por la primera actriz. Esto provocó que González se sintiera en la obligación de exponer su postura ante la audiencia y sus colegas.

Rodrigo González responde a Bettina Oneto

“Yo quisiera que salgan a decir que es mentira… Seguramente no se quiere cerrar puertas porque ahora Sergio es director y porque son actrices y actores… ‘yo no dije nada, me filtraron el audio, me deslindo, yo no quiero esos problemas porque de ahí se me cierran las puertas’… yo no tengo ese problema y puedo hablar con total libertad, y si la gente se arrepiente en el camino o alguien no quiere meterse en problemas, y si Bettina realmente puede deslindar, pero mentiroso no se me va a llamar”, precisó Peluchín durante su programa.

El conductor insistió en su versión ante su compañera Gigi, quien respaldó lo escuchado. “Uno acá no va a quedar como loco que se inventa cosas, lo que no sobra es contenido… no necesitamos inventar para tener contenido para ustedes”, agregó.

Bettina Oneto aclara su posición sobre la polémica con Sergio Galliani

Vale señalar que, Bettina compartió un mensaje aclarando que no realizó acusaciones ni denuncias contra Sergio Galliani y que el audio difundido fue un mensaje privado malinterpretado. “Ante lo difundido recientemente en un programa de televisión, deseo aclarar que no he realizado ninguna denuncia ni acusación contra el actor Sergio Galliani, ni respaldo ningún tipo de carga o linchamiento mediático”, señaló.

La actriz explicó que se trató de un mensaje enviado en confianza, basado en emociones y experiencias pasadas, sin que existiera un hecho denunciable. Además, aseguró haber conversado directamente con el actor y que el tema quedó resuelto entre ambos. “Lamento profundamente que un mensaje íntimo haya sido compartido sin mi autorización y sacado de contexto. He conversado directamente con Sergio y el tema ha quedado aclarado entre nosotros”, concluyó.