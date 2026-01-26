HOYSuscripcion LR Focus

Sergio Galliani se defiende tras ser acusado de maltrato contra la primera actriz Sonia Oquendo: “Yo soy muy respetuoso”

El actor y director Sergio Galliani respondió a través de sus redes sociales a las acusaciones de Sonia Oquendo y aseguró que siempre mantiene un trato cordial con sus colegas.

Sergio Galliani se defiende tras ser acusado de maltrato contra la actriz Sonia Oquendo.
Sergio Galliani se defiende tras ser acusado de maltrato contra la actriz Sonia Oquendo. | Composición LR / Google

Luego de los señalamientos de la primera actriz, Sonia Oquendo, Sergio Galliani utilizó sus redes sociales para exponer su versión de los hechos. Negó categóricamente cualquier acto de violencia física, psicológica o verbal durante la dirección de sus proyectos teatrales.

El actor resaltó su trayectoria y su compromiso por exigir lo mejor de sus alumnos y actores sin recurrir a métodos agresivos. “Yo soy muy respetuoso y ninguna ha tenido problemas”, puntualizó.

Sergio Galliani indica que él prioriza el respeto y habla de su trayectoria profesional

En su descargo, Sergio Galliani explicó que ha dirigido y enseñado actuación durante años, cuidando la integridad de quienes trabajan con él. Recalcó que desacuerdos con reglas de producción no deben confundirse con maltrato.

El también director sostuvo que su imagen no puede ser difamada con acusaciones infundadas y aseguró que todo sus colaboradores podrían afirmar su comportamiento profesional y respetuoso. "Yo niego absolutamente todo y creo que eso lo puede corroborar todo el equipo, pero yo no voy a permitir que estén hablando de esa manera. Hago mi descargo completamente. Tampoco me parece que se esté mencionando a personas que ya no están con nosotros…”, acotó.

Sonia Oquendo denunció mal ambiente en 'Monólogos de la vagina'

Por su parte, la primera actriz relató que su participación en la obra estuvo marcada por restricciones y un entorno laboral hostil. Señaló que la situación afectó su bienestar emocional, derivando en un cuadro de depresión durante la temporada en el Teatro Marsano.

Oquendo contó que el malestar comenzó con normas estrictas y prohibiciones dentro del teatro, lo que generó un ambiente tenso que se sumó a pérdidas personales de personas cercanas durante esos meses.

Impacto emocional en Sonia Oquendo durante la obra tras supuesto maltrato de Sergio Galliani

La actriz de 'Baño de Damas' narró que sufrió un profundo desgaste emocional, incluso llegando a afectar su descanso y estado anímico. Relató que la intervención de su hija y la valoración médica confirmaron un cuadro de depresión.

A pesar de las dificultades, continuó con las funciones hasta finalizar la temporada. Sonia indicó que no revelará más detalles públicamente y los guardará para un futuro libro, enfatizando que, a su edad, la experiencia no constituye acoso, pero sí maltrato hacia una mujer.

La primera actriz Sonia Oquendo denuncia maltrato psicológico durante su participación en obra de teatro dirigida por Sergio Galliani: "Sentía que estaba en una cárcel"

Rodrigo González asegura que Camucha Negrete fue víctima de maltratos por parte de Sergio Galliani en obra de teatro: "Ella me lo contó"

Connie Chaparro se emociona por actuar otra vez con su esposo Sergio Galliani: “Estamos felices de volver a trabajar juntos”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

