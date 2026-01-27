HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Bettina Oneto desmiente a Rodrigo González sobre supuestos malos tratos por parte de Sergio Galliani: "No respaldo el linchamiento mediático"

La actriz cómica lamentó que declaraciones compartidas en el ámbito privado hayan sido sacadas de contexto por parte de Rodrigo González en su programa 'Amor y fuego'.

Bettina Onetto sale al frente Foto: Composición LR
Bettina Onetto sale al frente Foto: Composición LR | Instagram / Captura de Willax

A través de sus redes sociales, Bettina Oneto rompió su silencio y se pronunció públicamente sobre el presunto audio que envió a la producción de 'Amor y fuego', en el que relató una supuesta mala experiencia laboral con Sergio Galliani, ocurrida hace varios años. Asimismo, lamentó que un mensaje privado haya sido compartido sin su autorización y sacado de contexto. Como se recuerda, Rodrigo González aseguró que la madre de Shantall le contó que el vocalista de Los Chabelos es una persona difícil con quien trabajar.

Oneto Martínez, de 68 años, desmintió haber realizado "ninguna denuncia ni acusación" contra el actor que da vida a Miguel Ignacio de las Casas en 'Al fondo hay sitio'. Una versión completamente contraria a la que ventiló el popular 'Peluchín' en la edición del lunes 26 de enero de 'Amor y fuego', a raíz de las declaraciones de Sonia Oquendo, quien aseguró que cayó en un cuadro de depresión tras participar en la obra dirigida por Sergio Galliani.

Bettina Oneto se pronuncia

Bettina Oneto se pronuncia

PUEDES VER: La primera actriz Sonia Oquendo denuncia maltrato psicológico durante su participación en obra de teatro dirigida por Sergio Galliani: 'Sentía que estaba en una cárcel'

lr.pe

Bettina Oneto responde a 'Amor y fuego'

La actriz y humorista Bettina Oneto indicó que "no respalda ningún tipo de carga o linchamiento" contra el esposo de Connie Chaparro. "El audio que fue emitido corresponde a un mensaje privado, enviado en un contexto de confianza, donde expresé una opinión personal y emocional basada en una experiencia antigua", se puede leer en el comunicado compartido en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la humorista aclaró que jamás existió una falta grave o "un hecho denunciable de su parte hacia mí", en referencia a Sergio Galliani, quien ha sido señalado en las últimas horas como una persona difícil con quien trabajar. "He conversado directamente con Sergio y el tema ha quedado aclarado entre nosotros", finalizó.

PUEDES VER: Sergio Galliani se defiende tras ser acusado de maltrato contra la primera actriz Sonia Oquendo: 'Yo soy muy respetuoso'

lr.pe

Rodrigo González le responde a Bettina Oneto

En la edición del martes 23 de enero, Rodrigo González descartó ser un mentiroso y lamentó que Bettina Oneto se haya "arrepentido" de lo que le contó en el pasado, probablemente -según él- por temas laborales. "Uno no va a quedar acá como loco (…) Lo que sobra acá es contenido, no necesitamos inventar para tener contenido" y que las personas "se regulan" para no meterse en problemas, se defendió el conductor de 'Amor y fuego'.

Por su parte, Gigi Mitri indicó que "Sergio ha sido lo suficientemente valiente para dar un descargo sobre lo que se decía de él", cuando podría haber ignorado lo que se comentaba, ya que nunca se mencionó directamente su nombre. "Yo tengo muy buenos recuerdos de él", finalizó.

