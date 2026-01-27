Esposa de Pedro Aquino eliminó todas sus fotos con el jugador de Alianza Lima tras presunta participación en indisciplina
La polémica que envuelve al futbolista Pedro Aquino no solo tendría consecuencias deportivas, sino también personales, tras una decisión que llamó la atención en redes sociales.
Los problemas continúan para Alianza Lima luego de conocerse que Pedro Aquino habría sido separado de manera indefinida del club por una presunta participación en un acto de indisciplina ocurrido en Montevideo. El hecho habría involucrado a otros jugadores del plantel durante la concentración previa al inicio del campeonato.
Aunque el mediocampista negó haber incurrido en conductas inapropiadas, su presencia en el lugar señalado generó repercusiones inmediatas dentro y fuera del ámbito deportivo.
Esposa de Pedro Aquino toma radical decisión tras polémica en Alianza Lima
De acuerdo con el programa 'Fútbol Satélite', Katherine Fernández, esposa del futbolista, tomó medidas tras la difusión del caso. En su cuenta de Instagram, limitó los comentarios y eliminó todas las fotografías que mantenía junto al padre de sus hijas.
La acción no pasó desapercibida entre los usuarios, quienes interpretaron el cambio como una reacción directa a la controversia que involucra al jugador blanquiazul.
Pedro Aquino y la presunta indisciplina en Montevideo
Según la información revelada, Alianza Lima confirmó que Aquino estuvo presente en la reunión realizada en una habitación del hotel de concentración junto a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.
No obstante, el espacio deportivo precisó que el mediocampista no habría consumido alcohol ni participado en actos ilícitos. Pese a ello, el club optó por separarlo de manera preventiva mientras se evalúa la situación.
Cuántos años de matrimonio tienen Pedro Aquino y Katherine Fernández
Pedro Aquino y Katherine Fernández contrajeron matrimonio en 2019, luego de mantener una relación de ocho años. Ambos se conocieron en Sporting Cristal, cuando él integraba el plantel de fútbol y ella practicaba voleibol.
Ese mismo año, el deportista le propuso matrimonio con una romántica sorpresa. Meses después celebraron su boda religiosa. La pareja tiene tres hijas en común.
Alianza Lima separa a Pedro Aquino de forma indefinida
El periodista Kevin Pacheco informó que la institución íntima sostuvo un diálogo con el área deportiva antes de tomar la decisión. La medida se adoptó tras confirmar la presencia del jugador en el lugar donde ocurrió la indisciplina.
“Ha existido un diálogo con el área deportiva. Alianza Lima lo va a separar de forma indefinida”, señaló el comunicador, quien reiteró que Aquino negó participación en los hechos más graves denunciados.