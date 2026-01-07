HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Pedro Aquino asegura que todo Alianza Lima espera con los brazos abiertos a Luis Advíncula: "Estamos aptos para complacerlo"

El volante peruano se ilusionó con la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima y señaló que encajaría a la perfección en el equipo para pelear por cosas importantes este 2026.

Pedro Aquino emocionado con la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima. Foto: composición LR/Jordy Flores/365 Scores
Pedro Aquino emocionado con la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima. Foto: composición LR/Jordy Flores/365 Scores

Luis Advíncula será nuevo jugador de Alianza Lima. Después de perder el puesto en Boca Juniors, el lateral de la selección peruana ha decidido rescindir su contrato para convertirse en futbolista blanquiazul. Más de uno está emocionado con el regreso de 'Bolt' al fútbol peruano y uno de los que no pudo oculta su felicidad fue Pedro Aquino. El volante, quien ha sido compañero de Advíncula en México, aseguró que encajaría a la perfección y sería un gran aporte para los objetivos de la institución.

Recordemos que ambos futbolistas coincidieron durante su estadía en Lobos BUAP y además, se conocen de las veces que han jugado en la Blanquirroja. Ante ello, Aquino sostuvo que todo el equipo blanquiazul está preparado para recibirlo con los brazos abiertos y hacer una buena campaña este 2026.

PUEDES VER: Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

lr.pe

Pedro Aquino se ilusiona con la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima

"Sí claro que lo conozco a 'Lucho'. Es un buen amigo mío, y creo yo que encajaría muy bien aquí", fueron las primeras palabras de la 'Roca' en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez antes de partir a Uruguay.

Además, recordó los tiempos que vivieron juntos en el exterior y cómo se convirtieron en muy buenos amigos. "Hablo siempre con él. Me gustaría tenerlo aquí, claro que sí, recordar viejos tiempos que tuvimos en México también", añadió.

Finalmente, enfatizó en que todo el plantel quiere contar con 'Lucho' para esta temporada. "Somos veintitantos jugadores y creo que todos estamos aptos para complacer ahí a Advíncula", concluyó.

PUEDES VER: Luis Advíncula le pone fin a su ciclo en Boca Juniors: el 'Rayo' tiene un acuerdo para reforzar a Alianza Lima

lr.pe

Luis Advíncula llegó a un acuerdo para ser nuevo jugador de Alianza Lima

En los últimos meses, Advíncula ha sido opción concreta para dos clubes del fútbol peruano: Sporting Cristal y Alianza Lima. Sin embargo, Julio César Uribe, director general de fútbol de los rimenses, descartó su llegada tras el fichaje de Juan Cruz González.

En medio de este contexto, 'Lucho' se decantó por la opción de Alianza, conjunto que mostró un fuerte interés desde hace mucho tiempo. Al respecto, el periodista Denilson Barrenechea confirmó su arribo a La Victoria.

"Luis Advíncula será nuevo jugador de Alianza Lima. El lateral derecho acordó su desvinculación de Boca Juniors. Sporting Cristal volvió a comunicarse con 'Lucho', pero económicamente era difícil competir con Alianza. Alcanzará al plantel íntimo en Uruguay", detalló en sus redes sociales.

