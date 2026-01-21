HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Canal confirmado de la Tarde Amarilla 2026 de Juan Pablo II con Christian Cueva

El equipo de Chongoyape se presentará ante sus hinchas con un partido amistoso frente a Alianza Atlético. 'Aladino' será la principal atracción.

Christian Cueva es el jale más mediático del club de Chongoyape para esta Liga 1 2026. Foto: Juan Pablo II
Este fin de semana se llevará a cabo la presentación de Juan Pablo II, equipo que disputará su segunda temporada consecutiva en la Liga 1. El club de Chongoyape se ha reforzado con varios jugadores experimentados, de los cuales destaca Christian Cueva, quien vuelve al fútbol peruano tras un paso fugaz por Ecuador.

La denominada Tarde Amarilla, que incluirá un partido amistoso contra Alianza Altético de Sullana, se realizará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II. La transmisión del evento irá en exclusiva por la señal de L1 Max, canal que cuenta con los derechos de transmisión del campeonato local.

¿Cómo ver la Tarde Amarilla de Juan Pablo II vía L1 Max?

Estos son los operadores de TV por cable y/o satélite que incluyen en su programación el canal L1 Max. También se puede contratar con los servicios de internet de WinTV y MiFibra TvGo.

  • Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD
  • Claro TV+ (fibra óptica,/HFC): canal 10 HD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 12
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping: canal 32.

¿Cuándo y a qué hora será la Tarde Amarilla de Juan Pablo II?

La Tarde Amarilla 2026 de Juan Pablo II se realizará este sábado 24 de enero, a partir de las 2.00 p. m. según la programación de L1 Max.

¿Quién animará la Tarde Amarilla de Juan Pablo II?

La encargada del espectáculo musical en esta Tarde Amarilla 2026 será la cantante Pamela Franco, según anunció el club a través de sus redes sociales.

Entradas para la Tarde Amarilla de Juan Pablo II

La venta de entradas para la presentación del club de Chongoyape está a cargo de la página web Vaope. Estos son los precios según cada sector del estadio.

  • Oriente niños: 20 soles (preventa), 30 soles (regular)
  • Oriente: 35 soles (preventa), 40 soles (regular)
  • Occidente niños: 30 soles (preventa), 40 soles (regular)
  • Occidente: 55 soles (preventa), 60 soles (regular).
