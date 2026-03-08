HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Deportes

Universitario de Deportes sumó su primera derrota en el Torneo Apertura ante Los Chankas

El elenco de Andahuaylas es único líder (14 puntos) gracias a las anotaciones de Franco Torres, Abdiel Ayarza y Marlon Torres (3-1).

Ayarza anotó para Los Chankas.
¡Mal de altura! Universitario sumó ayer su primera derrota en el Torneo Apertura tras caer contra Los Chankas en Andahuaylas (3-1) y sigue sin mostrar ese juego que lo llevó a conquistar el tricampeonato nacional. Los hinchas están enfurecidos y piden la salida del técnico Javier Rabanal.

El conjunto local no se dejó intimidar por el actual campeón y marcó muy temprano ante la sorpresa de todos. En su primer ataque, los “Guerreros” se pusieron adelante tras una gran anotación de Franco Torres (5’). El atacante emprendió veloz carrera por el sector derecho con dirección al área y en diagonal metió un derechazo que venció a Diego Romero. La pelota pegó en el palo y luego se metió suavecito al arco.

Los cremas intentaron reaccionar y tomaron el control del balón. Tuvieron un par de acercamientos, pero nada más. Mientras que los locales esperaron pacientes y aguantaron el resultado en la primera mitad.

Para el complemento, el juego fue otro y la “U” con mucha garra se encontró con el empate a través de Williams Riveros (65’) tras un tiro de esquina.

El profesor Walter Paolella metió algunos cambios que le dieron resultados: ingresaron el mediocampista Abdiel Ayarza y el atacante Marlon Torres. Precisamente sería el panameño el encargado de poner nuevamente la ventaja en el primer balón que tocó. Torres se mandó con una bicicleta para meter un pase al área chica y Ayarza (71’) se anticipó a su marca para sacar un zurdazo y el 2-1 parcial. Y ya en la agonía del partido, Torres (90’ +7) aprovechó un error en salida de Aldo Corzo para sentenciar el resultado y poner a Los Chankas como únicos líderes del Torneo Apertura con 14 puntos.

