'El Viejo' Rodríguez, productor de 'La Voz Perú', pide apoyo urgente mientras depende de diálisis para vivir

La enfermedad de 'El Viejo' Rodríguez ha avanzado hasta afectar su movilidad y limitar su capacidad para realizar actividades básicas de forma independiente.

'El Viejo' Rodríguez atraviesa una delicada situación Foto: Composición LR
'El Viejo' Rodríguez atraviesa una delicada situación Foto: Composición LR | Difusión / Instagram

Jesús 'El Viejo' Rodríguez, reconocido productor de 'La Voz Perú’, sorprendió al informar públicamente que atraviesa una grave situación de salud que lo mantiene dependiente de diálisis, tras perder ambos riñones debido a un cáncer renal bilateral. El compositor y arreglista detalló que también padece la rara enfermedad genética Von Hippel-Lindau, que ha afectado su cerebro, médula espinal y su movilidad. Además, lo ha obligado a usar silla de ruedas. 

A través de la campaña de GoFundMe titulada “Ayudemos a Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez a seguir luchando”, el productor relató que desde 2010 se ha sometido a múltiples cirugías y tratamientos médicos. Entre ellos, una operación de un tumor en el cerebelo, la colocación de una válvula intracraneal en 2021, y, dos años después, la pérdida de ambos riñones acompañada de complicaciones en sus pulmones. “Actualmente dependo de diálisis para vivir”, señaló.

Campaña de recaudación a favor de 'El Viejo' Rodríguez

Campaña de recaudación a favor de 'El Viejo' Rodríguez

'El Viejo' Rodríguez y su lucha diaria

En sus redes sociales, Rodríguez confesó que nunca imaginó tener que compartir esta situación. Sin embargo, aseguró que, pese a la gravedad de su condición, no se ha rendido. "He seguido tratamientos y luchado cada día por mis hijos y por mi vida. Sin embargo, el cáncer ha avanzado nuevamente y ahora afecta también mis pulmones", comentó.

El productor explicó que los gastos médicos, terapias, diálisis y manutención familiar, lo que ha impactado su vida cotidiana como su estabilidad económica. Esta situación lo ha obligado a buscar apoyo externo para continuar con su tratamiento. "Existe un tratamiento que podría mejorar mi calidad de vida, pero su costo es muy alto y está fuera de mi alcance", indicó.

'El Viejo' Rodríguez enfrenta una dura enfermedad

'El Viejo' Rodríguez enfrenta una dura enfermedad

'El Viejo' Rodríguez mantiene una actitud positiva

A pesar de las dificultades, Rodríguez mantiene una actitud de lucha constante y resiliente. Además, participa activamente en sus tratamientos y procura mantener la mayor normalidad posible para cuidar a sus dos hijos y seguir vinculado al mundo musical, aunque con ciertas limitaciones físicas.

El productor resaltó que "cualquier aporte, por pequeño que parezca, puede marcar una enorme diferencia" en su tratamiento y en la posibilidad de seguir luchando. Asimismo, pidió a quienes no puedan donar que compartan la campaña, ya que "tu apoyo, tus oraciones y tu solidaridad significan más de lo que puedo expresar con palabras".

