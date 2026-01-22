Yahaira Plasencia llamó la atención por la respuesta que ofreció al ser consultada sobre su presunto vínculo sentimental con Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'El Diablo'. La cantante de salsa minimizó la presencia del empresario en su vida personal y enfatizó que, en este momento, su principal enfoque está puesto en su carrera musical.

En declaraciones a un medio local, al ser consultada sobre qué lugar ocupa Rodríguez en su vida, la intérprete respondió de manera escueta: "Es una persona más, como todos aquí”, lo que sorprendió a los hombres de prensa. Ante la insistencia de los reporteros sobre si se estaría dando la oportunidad de conocerlo, Plasencia confirmó que sí, aunque aclaró que prefiere no profundizar en el tema.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

Yahaira Plasencia habla sobre su vínculo con 'El Diablo'

En diálogo con las cámaras del programa 'Arriba mi gente', la artista señaló que atraviesa una etapa "tranquila" en su vida y reiteró que su prioridad actual es su desarrollo profesional. Asimismo, subrayó que prefiere mantener su vida privada alejada de la exposición mediática.

"Lo que viva yo, entre cuatro paredes, con alguna persona, creo que quiero mantenerlo así. Y si en algún momento tengo que decir algo, lo voy a decir", declaró.

Yahaira Plasencia responde a rumores de embarazo

La salsera también se pronunció sobre los rumores de un supuesto embarazo, surgidos a raíz de una fotografía difundida en redes sociales y vinculada a su cercanía con Luis Fernando Rodríguez. Ante la creciente especulación, la cantante decidió responder de manera directa y tajante.

A través de sus plataformas digitales, Yahaira Plasencia anunció que tenía una noticia para sus seguidores y aprovechó para desmentir categóricamente los comentarios. "Mi gente, y una última cosa: no estoy embarazada; estoy con la regla. Dejen de hablar huev***s", expresó, descartando así cualquier versión sobre un embarazo.