HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: Zambrano, Peña y Trauco separados de Alianza Lima | LR+ Noticias

Deportes

Denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco llegó a la prensa internacional: así reaccionaron los medios del extranjero

El escándalo ha traspasado fronteras, con medios de Chile, Argentina y Uruguay cubriendo el caso. La situación ha generado sorprendentes titulares, destacando la gravedad del asunto en plena pretemporada.

Medios de comunicación abordan polémico caso en Alianza Lima. Foto: Lr/ATV
Medios de comunicación abordan polémico caso en Alianza Lima. Foto: Lr/ATV

Alianza Lima en el ojo de la tormenta, tras revelar fuerte denuncia vinculada a una presunta violación por 3 jugadores del club. Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron separados del club por este polémico suceso y se encuentran en plena investigación. Una joven de 22 años denunció en Argentina este delicado tema, aunque el incidente ocurrió en el hotel de concentración aliancista (Montevideo) La gravedad de la noticia llegó a nivel internacional (Chile, Argentina y Uruguay)

Los medios de comunicación extranjeros abordaron el caso con diversas portadas y quedaron sorprendidos por lo ocurrido en la plena pretemporada de Alianza Lima por la Serie Río de La Plata 2026. Las principales plataformas y páginas web desarrollaron el complejo tema.

PUEDES VER: Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

lr.pe

¿Cómo informó la prensa internacional sobre el escándalo de Alianza Lima?

  • 24 horas.Chile: "Escándalo sexual sacude a Alianza Lima: tres jugadores fueron denunciados". Así fue el titular de la conocida plataforma chilena e incluso colocaron la foto más reciente del conjunto aliancista disputando la Serie Río de La Plata 2026.

  • Montevideo Portal: "Una joven argentina denuncia violación de tres jugadores de fútbol en hotel de Montevideo". Redactó el medio digital uruguayo, Abordaron el caso de manera informativa y mencionaron directamente a los 3 implicados.

  • CanalB. pe: "Alianza Lima separa a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia de abuso sexual presentada en Argentina". El portal web chileno tampoco fue ajeno a la delicada noticia y explicó el motivo de la denuncia y el estado de la presunta víctima

  • Otra Mañana, programa televisivo que conduce Antonio Laje por A24, reveló el polémica caso de Carlos Zambrano y los otros dos jugadores denunciados son Miguel Trauco Sergio Peña Flores, Los periodistas relataron el supuesto abuso.
Montevideo Portal abordó el tema y lo nombró 'Escándalo sexual'

Montevideo Portal abordó el tema y lo nombró 'Escándalo sexual'

24 Horas de Chile también informó sobre este polémico suceso.

24 Horas de Chile también informó sobre este polémico suceso.

El cuadro aliancista en el ojo de la tormenta por 3 jugadores implicados en un supuesto caso de abuso.

El cuadro aliancista en el ojo de la tormenta por 3 jugadores implicados en un supuesto caso de abuso.

PUEDES VER: Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

lr.pe

Hinchas de Alianza Lima irrumpen en Matute para encarar a Zambrano, Peña y Trauco

Los hinchas de Alianza Lima no fueron ajenos a la denuncia que recayó contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Un grupo de aficionados irrumpieron en las instalaciones del club para confrontar a los involucrados. Por su parte, el Comando Sur, barra oficial del primer equipo, expresó en fuerte mensaje a través de sus redes sociales.

"Se advirtió a fin de año y no respetaron lo que se les dijo, creyéndose deportistas profesionales se han seguido burlando de todo el país y como ustedes se las saben todas, deben de saber que sus acciones generan reacciones. El Comando Svr no va a aguantar indisciplinas, venga de dónde venga, así estén avalados por la seguridad del primer equipo", se lee al inicio del escrito.

Notas relacionadas
Comando Sur lanzó fuerte mensaje tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "No nos representan ni los queremos en el club"

Comando Sur lanzó fuerte mensaje tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "No nos representan ni los queremos en el club"

LEER MÁS
Hinchas de Alianza Lima irrumpieron en Matute para encarar a jugadores involucrados en denuncia por presunto abuso sexual

Hinchas de Alianza Lima irrumpieron en Matute para encarar a jugadores involucrados en denuncia por presunto abuso sexual

LEER MÁS
Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

LEER MÁS
Alianza Lima se pronuncia tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "Se inició un proceso disciplinario"

Alianza Lima se pronuncia tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "Se inició un proceso disciplinario"

LEER MÁS
Comando Sur lanzó fuerte mensaje tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "No nos representan ni los queremos en el club"

Comando Sur lanzó fuerte mensaje tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "No nos representan ni los queremos en el club"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por presunto abuso sexual

España registra tercer accidente ferroviario tras el choque de un tren con una grúa: se reportó 4 heridos

DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

Deportes

Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por presunto abuso sexual

Agustín Graneros en desacuerdo con aumento del cupo de extranjeros en la Liga 1: "Perjudica al jugador peruano"

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025