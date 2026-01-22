Alianza Lima en el ojo de la tormenta, tras revelar fuerte denuncia vinculada a una presunta violación por 3 jugadores del club. Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron separados del club por este polémico suceso y se encuentran en plena investigación. Una joven de 22 años denunció en Argentina este delicado tema, aunque el incidente ocurrió en el hotel de concentración aliancista (Montevideo) La gravedad de la noticia llegó a nivel internacional (Chile, Argentina y Uruguay)

Los medios de comunicación extranjeros abordaron el caso con diversas portadas y quedaron sorprendidos por lo ocurrido en la plena pretemporada de Alianza Lima por la Serie Río de La Plata 2026. Las principales plataformas y páginas web desarrollaron el complejo tema.

¿Cómo informó la prensa internacional sobre el escándalo de Alianza Lima?

24 horas.Chile : "Escándalo sexual sacude a Alianza Lima: tres jugadores fueron denunciados". Así fue el titular de la conocida plataforma chilena e incluso colocaron la foto más reciente del conjunto aliancista disputando la Serie Río de La Plata 2026.





El cuadro aliancista en el ojo de la tormenta por 3 jugadores implicados en un supuesto caso de abuso.

Hinchas de Alianza Lima irrumpen en Matute para encarar a Zambrano, Peña y Trauco

Los hinchas de Alianza Lima no fueron ajenos a la denuncia que recayó contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Un grupo de aficionados irrumpieron en las instalaciones del club para confrontar a los involucrados. Por su parte, el Comando Sur, barra oficial del primer equipo, expresó en fuerte mensaje a través de sus redes sociales.

"Se advirtió a fin de año y no respetaron lo que se les dijo, creyéndose deportistas profesionales se han seguido burlando de todo el país y como ustedes se las saben todas, deben de saber que sus acciones generan reacciones. El Comando Svr no va a aguantar indisciplinas, venga de dónde venga, así estén avalados por la seguridad del primer equipo", se lee al inicio del escrito.