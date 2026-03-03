HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO "Que no se te olvide" con Carlos Cornejo
Sigue EN VIVO "Que no se te olvide" con Carlos Cornejo     Sigue EN VIVO "Que no se te olvide" con Carlos Cornejo     Sigue EN VIVO "Que no se te olvide" con Carlos Cornejo     
Sociedad

Peruano en Israel revela cómo vive bajo bombardeos en tensión con Irán y EE.UU.: "Tenemos 3 minutos para evacuar"

Compatriota brindó su testimonio sobre el clima de miedo que se vive en ciudades israelíes con evacuaciones y bombardeos. 

Notificaciones del gobierno isarelí se realiza mediante mensajes de texto.
Notificaciones del gobierno isarelí se realiza mediante mensajes de texto. | Foto: composición LR/AFP/Canal N

La tensión en Medio Oriente escaló a niveles inéditos tras la muerte del líder supremo iraní Ali Jamenei, un hecho que desató ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán. En medio de ese escenario, un ciudadano peruano residente en Tel Aviv relató cómo transcurren sus días bajo constantes alarmas aéreas y amenazas de misiles. Así mismo, describió su rutina marcada por sirenas, mensajes de emergencia y carreras hacia refugios subterráneos.

Daniel Levy explicó a Canal N que todo comenzó el último sábado a las 8:15 de la mañana, cuando recibió la primera notificación en su teléfono móvil. Sin imaginar la magnitud de lo que vendría, observó cómo la ciudad cambiaba en cuestión de horas. Comercios cerrados, calles semivacías y una atmósfera cargada de incertidumbre. "La situación está muy tensa, muy agresiva", afirmó.

TE RECOMENDAMOS

CASO LIZETH MARZANO: ¿POR QUÉ ADRIÁN VILLAR HUYÓ? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

lr.pe

Según su testimonio, el gobierno envía mensajes masivos a toda la población alertando del plazo exacto para dirigirse a los búnkeres. "Nos mandan la alerta indicando que tenemos ciertos minutos para poder ir al refugio. Un mensaje de texto que envían, 3 minutos para poder evacuar. Tenemos que acatar y cumplir para estar a salvo", contó.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Este martes, EE. UU. e Israel atacaron edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán. Foto: difusión

Este martes, EE. UU. e Israel atacaron edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán. Foto: difusión

En el edificio donde vive, el refugio se encuentra en el sótano, junto al estacionamiento. En distintos puntos urbanos también existen espacios habilitados en plena vía pública, preparados para soportar impactos.

PUEDES VER: Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

lr.pe

Irán pide a países europeos mantenerse al margen de la guerra

En paralelo, Teherán lanzó una advertencia directa a Europa después de que Alemania, Reino Unido y Francia insinuaran posibles 'acciones defensivas' que buscan frenar la capacidad misilística iraní.

Desde la cancillería iraní, el portavoz Esmaeil Baqaei fue enfático al señalar que cualquier intervención extranjera sería considerada complicidad con los agresores y, por tanto, un acto de guerra. La advertencia refleja la fragilidad del momento y la posibilidad de que la confrontación se amplíe más allá de los actores actuales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Trump dice que Teherán quiere hablar pero es "demasiado tarde"

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Trump dice que Teherán quiere hablar pero es "demasiado tarde"

LEER MÁS
Trump advierte que es “demasiado tarde” para un dialogo con Irán, mientras cierra sus embajadas en Medio Oriente

Trump advierte que es “demasiado tarde” para un dialogo con Irán, mientras cierra sus embajadas en Medio Oriente

LEER MÁS
Fracasa la reunión entre Boric y Kast tras disputa por el cable submarino chino previo al cambio de poder: "Es una mala señal"

Fracasa la reunión entre Boric y Kast tras disputa por el cable submarino chino previo al cambio de poder: "Es una mala señal"

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adrián Villar "se quedó dormido unos segundos" cuando atropelló y mató a Lizeth Marzano, asegura su abogado César Nakazaki

Adrián Villar "se quedó dormido unos segundos" cuando atropelló y mató a Lizeth Marzano, asegura su abogado César Nakazaki

LEER MÁS
Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

LEER MÁS
Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mono 'Punch' peruano rescatado de una casa ahora vive en el parque zonal Huáscar, en Villa El Salvador

Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY: alineaciones confirmadas por la semifinal de Copa del Rey

Vladimir Cerrón llama "oportunista" a Indira Huilca y ella le responde: "Es un farsante que ha pactado con el Fujimorismo"

Sociedad

Mono 'Punch' peruano rescatado de una casa ahora vive en el parque zonal Huáscar, en Villa El Salvador

Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

Adrián Villar "se quedó dormido unos segundos" cuando atropelló y mató a Lizeth Marzano, asegura su abogado César Nakazaki

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón llama "oportunista" a Indira Huilca y ella le responde: "Es un farsante que ha pactado con el Fujimorismo"

Piero Corvetto, jefe de la ONPE: "Los resultados de las elecciones van a tener absoluta legitimidad y legalidad"

Encuestas presidenciales 2026: Rafael López Aliaga en 14.6% y así van los otros candidatos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025