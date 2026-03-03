Peruano en Israel revela cómo vive bajo bombardeos en tensión con Irán y EE.UU.: "Tenemos 3 minutos para evacuar"

La tensión en Medio Oriente escaló a niveles inéditos tras la muerte del líder supremo iraní Ali Jamenei, un hecho que desató ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán. En medio de ese escenario, un ciudadano peruano residente en Tel Aviv relató cómo transcurren sus días bajo constantes alarmas aéreas y amenazas de misiles. Así mismo, describió su rutina marcada por sirenas, mensajes de emergencia y carreras hacia refugios subterráneos.

Daniel Levy explicó a Canal N que todo comenzó el último sábado a las 8:15 de la mañana, cuando recibió la primera notificación en su teléfono móvil. Sin imaginar la magnitud de lo que vendría, observó cómo la ciudad cambiaba en cuestión de horas. Comercios cerrados, calles semivacías y una atmósfera cargada de incertidumbre. "La situación está muy tensa, muy agresiva", afirmó.

Según su testimonio, el gobierno envía mensajes masivos a toda la población alertando del plazo exacto para dirigirse a los búnkeres. "Nos mandan la alerta indicando que tenemos ciertos minutos para poder ir al refugio. Un mensaje de texto que envían, 3 minutos para poder evacuar. Tenemos que acatar y cumplir para estar a salvo", contó.

Este martes, EE. UU. e Israel atacaron edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán. Foto: difusión

En el edificio donde vive, el refugio se encuentra en el sótano, junto al estacionamiento. En distintos puntos urbanos también existen espacios habilitados en plena vía pública, preparados para soportar impactos.

Irán pide a países europeos mantenerse al margen de la guerra

En paralelo, Teherán lanzó una advertencia directa a Europa después de que Alemania, Reino Unido y Francia insinuaran posibles 'acciones defensivas' que buscan frenar la capacidad misilística iraní.

Desde la cancillería iraní, el portavoz Esmaeil Baqaei fue enfático al señalar que cualquier intervención extranjera sería considerada complicidad con los agresores y, por tanto, un acto de guerra. La advertencia refleja la fragilidad del momento y la posibilidad de que la confrontación se amplíe más allá de los actores actuales.

