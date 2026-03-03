HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Dina Boluarte: Impunidad, caso Rolex y recesión en Perú | ¿Crisis sin consecuencias? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Piero Corvetto, jefe de la ONPE: "Los resultados de las elecciones van a tener absoluta legitimidad y legalidad"

El titular de la ONPE detalló las medidas de fiscalización y los nuevos protocolos de trazabilidad de actas que buscan asegurar la transparencia de los resultados electorales.

Piero Corvetto sobre el proceso electoral
Piero Corvetto sobre el proceso electoral | Composición/LR

Durante su reciente intervención en la Comisión de Constitución y Reglamento, Piero Corvetto aseguró que la transparencia de las próximas elecciones está respaldada por una estrategia de control integral. El titular de la ONPE explicó que se ha implementado tecnología diseñada para eliminar errores humanos y permitir que cualquier ciudadano o partido político supervise el flujo de las actas de votación desde el primer minuto.

Un avance clave es la digitalización del registro en las mesas de Lima Metropolitana mediante el sistema STAE. El funcionario la presentó como una solución tecnológica compuesta por laptops e impresoras que busca reducir los errores materiales en las actas. Aunque el conteo de votos seguirá siendo manual, el llenado digital de los documentos permitirá que la jornada en las más de 29,200 mesas de la capital se reduzca en aproximadamente dos horas. Además, la ONPE habilitará una plataforma de descarga masiva de actas con actualizaciones cada 15 minutos, permitiendo que partidos y medios de comunicación rastreen en tiempo real la ubicación y el estado de cada acta desde que llega al centro de cómputo.

TC PROCRIMEN Y ESTADO DE EMERGENCIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Piero Corvetto también destacó las mejoras en el padrón electoral, el cual ahora se cierra con seis meses de anticipación y cuenta con actualizaciones mensuales del Reniec. Esto permite que las listas de electores en las 92,766 mesas de sufragio identifiquen claramente a las personas fallecidas, evitando suspicacias sobre la identidad de los votantes.

Respecto al financiamiento, el titular de la ONPE confirmó que ya cuentan con 588 millones de soles que aseguran la logística de la primera vuelta, la segunda vuelta y las primarias regionales de mayo, quedando a la espera de un saldo adicional hacia el mes de abril.

En cuanto a la seguridad del material electoral, el cronograma inicia este 23 de marzo con los envíos a las regiones más remotas del país. En Lima y Callao, el operativo se realizará entre el 10 y 11 de abril, siempre bajo la protección estricta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Según Corvetto, esta cadena de custodia garantiza que las cédulas lleguen y retornen sin alteraciones, resguardando la voluntad popular expresada en las urnas.

Finalmente, el proceso cuenta con un padrón electoral más preciso, depurado mensualmente junto al Reniec para evitar suspicacias sobre el voto de ciudadanos fallecidos. Con este despliegue que une tecnología de punta, depuración de datos y vigilancia militar, la ONPE asegura un proceso blindado donde cada voto será contabilizado con rigor y transparencia técnica.

Comisión de Fiscalización del Congreso cita a titulares del JNE y de ONPE para este 4 de marzo

Es engañoso que Piero Corvetto no haya sido ratificado como jefe de la ONPE por la JNJ: actualmente se desempeña en el cargo

Cédula de votación para elecciones 2026 será una de las más grandes de la historia del Perú: así lucirá de tamaño

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Rosa María Palacios desmiente versión de López Aliaga de que conoció a su padre: "Me dijo que nunca lo había visto"

Cuánto es la multa por no votar: montos para Elecciones 2026

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

