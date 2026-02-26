Sporting Cristal enfrentará a Carabobo de Venezuela este miércoles 4 de marzo, en lo que será un encuentro por la fase 3 de la Copa Libertadores. Este partido será crucial para las aspiraciones del conjunto dirigido por Paulo Autuori. Sin embargo, entre las filas del equipo venezolano se encuentra un peruano de 26 años que llegó procedente de Ayacucho FC.

Se trata de Jonathan Bilbao, nacido en Barquisimeto, que cuenta con la nacionalidad peruana. El defensor central enfrentará al conjunto rimense, siendo esta una de las novedades del encuentro, pues muchos hinchas no lo tenían en el radar.

¿Quién es Jonathan Bilbao?

Jonathan Bilbao, nacido en 1999, es un defensor central de 26 años que mide 1.84 m y tiene madre venezolana y padre peruano. Ha desarrollado su carrera tanto en el fútbol peruano como en el venezolano. A nivel de selecciones, fue llamado a la selección peruana Sub-20 en 2018.

Clubes en los que ha jugado Jonathan Bilbao

Deportivo Lara U20 (Venezuela)

Universidad San Martín II (Perú)

Universidad San Martín (Perú)

Alianza Atlético (Perú)

Cusco FC (Perú)

Ayacucho FC (Perú)

Carabobo FC (Venezuela)

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores?

El primer partido entre Sporting Cristal y Carabobo se jugará entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo. La ida tendrá lugar en territorio venezolano, mientras que la revancha será una semana después en suelo peruano.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Carabobo?

A falta de confirmación oficial por parte de Conmebol, el cotejo entre rimenses y venezolanos se jugaría alrededor de las 7.30 p. m. (hora peruana), como ocurrió en la llave frente a 2 de Mayo.