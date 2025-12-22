Jazmín Pinedo asiste a la preventa de América Televisión, aunque su futuro en el canal sigue incierto. No ha firmado contrato, y su futuro profesional está en el aire.

Jazmín Pinedo estuvo en la preventa de América Televisión; sin embargo, su futuro televisivo todavía es incierto debido a que aún no firma contrato con América Televisión. Mientras se confirma que le renovaron en el Canal 4, los rumores de que la popular ‘Chinita’ llegaría a ‘América hoy’ para el próximo año suenan cada vez más fuertes.

La conductora de ‘Más espectáculos’ comentó que se encuentra en conversaciones con América Televisión referente a la renovación de su contrato. Asimismo, la ex chica reality de ‘Esto es guerra’ se refirió a los rumores de que sería la nueva conductora del magacín 'América hoy' en reemplazo de Ethel Pozo.

¿Jazmín Pinedo será la conductora de 'América hoy' en el 2026?



Hace unos días, Pati Lorena comentó en sus redes sociales que el nombre de Jazmín Pinedo sonaba con fuerza para asumir la conducción del renovado 'América hoy' que prepara el canal para el 2026; tras no llegar a un acuerdo con GV Producciones, productora de Gisela Valcárcel, para que continúe en la producción del magacín que va de lunes a viernes.

Ante esto, Pinedo se pronunció en sus redes sociales sobre el tema y aclaró que se encuentra en conversaciones con América Televisión para renovar contrato, pero no dio detalles sobre el nuevo proyecto que podría liderar el próximo año.

“Me encantaría seguir en América, actualmente venimos teniendo conversaciones para definirlo, ya que mi contrato se termina ahorita. Agradezco la confianza del canal que siempre me tiene en cuenta para nuevos proyectos, pero aún nada está definido”, manifestó Jazmín Pinedo.

Por otro lado, Pinedo comentó que cada decisión laboral que asume lo hace pensando en la repercusión que tendrá en su familia, pero sobre todo en su hija. “En más de una ocasión he rechazado proyectos, siempre suelo analizar bastante las cosas, me gusta tomarme mi tiempo para estar segura. Además, pesa mucho cómo impactan las decisiones en la vida de mi hija y los que amo. No pienso solo en el momento, sino de cara al futuro”, añadió la conductora de 'Más espectáculos'.

