Jazmín Pinedo instó a Samahara Lobatón a reflexionar sobre su situación y a denunciar a Torres, afirmando que ningún agresor debería estar libre. Foto: composición LR | Foto: composición LR

Un nuevo caso de agresión brutal contra una mujer ha remecido el espectáculo local. El último lunes 12 de enero, Rodrigo González y Gigi Mitre advirtieron sobre la existencia de un estremecedor video, donde se puede ver que Bryan Torres agrede violentamente a Samahara Lobatón en su propia habitación. Aunque las imágenes no se pueden difundir en televisión, en redes ya se viralizaron. Ante esa situación, Jazmín Pinedo reaccionó con firmeza sobre el hecho.

El último martes 13 de enero, Jazmín Pinedo manifestó que el video no lo pueden emitir en ‘América Espectáculos’ por haber sido grabado en un lugar privado; sin embargo, aclaró que tuvo acceso a las imágenes, por lo que no dudó en expresar su indignación contra el salsero. “Las imágenes son despreciables”, dijo.

Jazmín Pinedo arremete contra Bryan Torres



La conductora de América Televisión aseguró que si Samahara Lobatón está viva, es por un tema de suerte. “No puede existir alguien que le haga daño a otra persona de esa manera con intenciones claras. Si tiene, insisto, la oportunidad de ver el video, va a notar que felizmente esa chica ahorita está bien”, manifestó el martes 13 de enero.

Además, Pinedo aplaudió el accionar de Melissa Klug, quien decidió tomar acciones legales contra Torres. “Es lo que se tendría que hacer con una persona como él: denunciarla. Este tipo de seres humanos no deberían estar caminando por la calle como si no pasara nada. Tiene dos hijas”, añadió. “¿Te gustaría que una de tus hijas esté con un hombre como tú?”, preguntó.

Por otro lado, Jazmín Pinedo no quiso comentar sobre el accionar de Samahara Lobatón, quien no ha denunciado a Torres; pero le pidió que reflexione sobre su situación familiar. “Nosotros no vamos a opinar de ella porque claramente es una persona que tiene que recibir ayuda, pero sí también, en algún momento, tendría que sentarse un poco más firme, ir y poner una denuncia en contra de esta persona porque eso no es correcto. Nadie que trate de esa manera a otro ser humano debería andar por ahí como si no pasara nada”, concluyó.

¿Cómo pedir ayuda?



Si eres o conoces a alguien que es víctima de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este servicio cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional. Además, tiene la facultad de derivar los casos más graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente (SAU). La línea 100 atiende las 24 horas, todos los días del año, incluidos los feriados. Recuerda que, ante una emergencia, también puedes comunicarte con el 116 (Bomberos) o con el 105 (Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú).

