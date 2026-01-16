Cachaza fue consultada en su cuenta de Instagram por una de sus seguidoras sobre cómo afrontó terminar su relación más larga. Como se recuerda, su pareja de años fue Rafael Cardozo, y la modelo sorprendió al relatar que finalizar este vínculo de más de 11 años no fue fácil. “Llega el momento en el que te empiezas a priorizar, cuando te pones en primer lugar sin culpa, cuando empiezas a escucharte, a pensar en tu bienestar y a hacer las cosas por ti. Ese proceso toma tiempo y está bien, no hay apuro ni un plazo correcto”, señaló.

La brasileña sostuvo que su ruptura fue resultado de un análisis profundo de sus emociones y expectativas. Reconocer cuándo una relación deja de sumar, según ella, constituye un aprendizaje esencial, incluso si existen sentimientos fuertes.

Consejos de Cachaza para priorizar la paz mental

En ese sentido, Cachaza compartió que cuidar la propia tranquilidad requiere esfuerzo diario y determinación: “No es fácil, se trabaja todos los días, pero cuando te das cuenta de lo mucho que vales y de que mereces estar bien, algo cambia. Aparece una fuerza interna, ganas de salir adelante, de construir por ti, de crecer y de evolucionar como persona”.

Cachaza comparte consejos a sus seguidores.

Además, destacó que priorizar la paz mental implica tomar decisiones conscientes y reconocer que el amor propio debe colocarse por encima de compromisos sociales o presiones externas. “Es un renacer y cuando te eliges de verdad, todo empieza a acomodarse. Nada vale más que tu paz mental”, enfatizó Cachaza.

¿Cuántos años de relación tuvieron Cachaza y Rafael Cardozo?

La relación entre Cachaza y Rafael Cardozo duró aproximadamente 11 o 12 años, finalizando a mediados de 2022. Aunque la ruptura se dio ese año, declaraciones posteriores de los brasileños revelaron que ya existían distanciamientos y conflictos previos a la propuesta de matrimonio realizada por el mejor amigo de Nicola Porcella en 2022.

Durante 2024 y 2025, ambos compartieron detalles de la relación y la separación, generando controversia. Cachaza explicó que había tomado la decisión de terminar antes de la propuesta, mientras Rafael mencionó presiones vinculadas al matrimonio.