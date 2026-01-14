La difusión del video constituye un elemento probatorio Foto: Composición LR | Captura de 'Amor y Fuego' / Difusión

Bryan Torres podría enfrentar una condena de hasta 12 años de prisión por el video difundido en redes sociales donde se observa la brutal agresión contra Samahara Lobatón, madre de sus dos hijos menores. Aunque la denuncia fue presentada por Melissa Klug, las imágenes registradas dentro de la vivienda familiar encajarían en un delito sancionable por violencia contra la Mujer, según la abogada Mayda Mendoza.

En declaraciones a una radio local, la especialista explicó que la legislación peruana permite que cualquier persona - no solo la víctima - interponga una denuncia por violencia. "Sí procede", afirmó Mendoza, al señalar que el caso puede continuar su curso debido a la naturaleza del hecho.

¿Por qué podría ir a la cárcel Bryan Torres?

En declaraciones a Radio Exitosa, la abogada Mayda Mendoza indicó que, en escenarios de lesiones graves, la condena fluctúa entre 4 y 8 años de prisión. "Pero cuando se trata de violencia familiar, como en este caso, la pena es de 8 a 12 años", detalló.

Asimismo, aclaró que el hecho no puede tipificarse como tentativa de feminicidio por la ausencia de un Certificado Médico Legal y la falta de intervención de un médico legista. No obstante, la investigación continuará y el proceso se mantiene en curso.

Ministerio de la Mujer se pronuncia tras agresión contra Samahara Lobatón

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció luego de que Melissa Klug interpusiera una denuncia por tentativa de feminicidio contra Bryan Torres. La institución informó que se activaron de inmediato los mecanismos de atención y protección para la agraviada.

"Respecto al caso de la influencer víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el Programa Nacional Warmi Ñan tomó acción a través de un equipo de profesionales, brindando la atención inicial. Estamos trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía", señala el comunicado.