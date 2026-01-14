HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Keiko Fujimori libre del caso Cócteles y José Domingo Pérez fuera de la Fiscalía | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Bryan Torres podría enfrentar proceso penal y más de 10 años de cárcel tras agresión contra Samahara Lobatón

Bryan Torres podría enfrentar una condenada de hasta 12 años, según especialista. Además, las denuncias por violencia pueden ser interpuestas por familiares, testigos o terceros que hayan tomado conocimiento del hecho.

La difusión del video constituye un elemento probatorio Foto: Composición LR
La difusión del video constituye un elemento probatorio Foto: Composición LR | Captura de 'Amor y Fuego' / Difusión

Bryan Torres podría enfrentar una condena de hasta 12 años de prisión por el video difundido en redes sociales donde se observa la brutal agresión contra Samahara Lobatón, madre de sus dos hijos menores. Aunque la denuncia fue presentada por Melissa Klug, las imágenes registradas dentro de la vivienda familiar encajarían en un delito sancionable por violencia contra la Mujer, según la abogada Mayda Mendoza.

En declaraciones a una radio local, la especialista explicó que la legislación peruana permite que cualquier persona - no solo la víctima - interponga una denuncia por violencia. "Sí procede", afirmó Mendoza, al señalar que el caso puede continuar su curso debido a la naturaleza del hecho.

TE RECOMENDAMOS

¿TU SIGNO DETERMINA A QUÉ ENFERMEDAD ERES MÁS PROPENSO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Melissa Klug exige cárcel para Bryan Torres por agredir a Samahara Lobatón y pide ayuda psicológica para su hija: 'Es un ser despiadado'

lr.pe

¿Por qué podría ir a la cárcel Bryan Torres?

En declaraciones a Radio Exitosa, la abogada Mayda Mendoza indicó que, en escenarios de lesiones graves, la condena fluctúa entre 4 y 8 años de prisión. "Pero cuando se trata de violencia familiar, como en este caso, la pena es de 8 a 12 años", detalló.

Asimismo, aclaró que el hecho no puede tipificarse como tentativa de feminicidio por la ausencia de un Certificado Médico Legal y la falta de intervención de un médico legista. No obstante, la investigación continuará y el proceso se mantiene en curso.

PUEDES VER: Bryan Torres agredió a Samahara Lobatón dentro de su vivienda, expuso Rodrigo González: 'Sabe cómo agredir sin dejar rastro'

lr.pe

Ministerio de la Mujer se pronuncia tras agresión contra Samahara Lobatón

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció luego de que Melissa Klug interpusiera una denuncia por tentativa de feminicidio contra Bryan Torres. La institución informó que se activaron de inmediato los mecanismos de atención y protección para la agraviada.

"Respecto al caso de la influencer víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el Programa Nacional Warmi Ñan tomó acción a través de un equipo de profesionales, brindando la atención inicial. Estamos trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía", señala el comunicado.

Notas relacionadas
Samahara Lobatón reaparece y comparte emotivo abrazo con su madre, Melissa Klug, tras hacerse pública la agresión de Bryan Torres

Samahara Lobatón reaparece y comparte emotivo abrazo con su madre, Melissa Klug, tras hacerse pública la agresión de Bryan Torres

LEER MÁS
Melissa Klug exige cárcel para Bryan Torres por agredir a Samahara Lobatón y pide ayuda psicológica para su hija: “Es un ser despiadado”

Melissa Klug exige cárcel para Bryan Torres por agredir a Samahara Lobatón y pide ayuda psicológica para su hija: “Es un ser despiadado”

LEER MÁS
Bryan Torres agredió a Samahara Lobatón dentro de su vivienda, expuso Rodrigo González: "Sabe cómo agredir sin dejar rastro"

Bryan Torres agredió a Samahara Lobatón dentro de su vivienda, expuso Rodrigo González: "Sabe cómo agredir sin dejar rastro"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug exige cárcel para Bryan Torres por agredir a Samahara Lobatón y pide ayuda psicológica para su hija: “Es un ser despiadado”

Melissa Klug exige cárcel para Bryan Torres por agredir a Samahara Lobatón y pide ayuda psicológica para su hija: “Es un ser despiadado”

LEER MÁS
Clara Seminara retira denuncia contra 'Yuca' por tocamientos indebidos debido a su delicado estado de salud: "Esperaba que él me pida disculpas"

Clara Seminara retira denuncia contra 'Yuca' por tocamientos indebidos debido a su delicado estado de salud: "Esperaba que él me pida disculpas"

LEER MÁS
Influencer extranjero no reconoce a Gianmarco durante entrevista en la calle y el cantante reacciona: “Yo soy músico”

Influencer extranjero no reconoce a Gianmarco durante entrevista en la calle y el cantante reacciona: “Yo soy músico”

LEER MÁS
Paco Bazán se reivindica tras revelar que practicaba el celibato: "Es real, pero no debí haberlo hecho público"

Paco Bazán se reivindica tras revelar que practicaba el celibato: "Es real, pero no debí haberlo hecho público"

LEER MÁS
Piero Arenas revela por primera vez por qué terminó su romance con Ducelia Echevarría: “Salió en un ampay. Me dolió bastante”

Piero Arenas revela por primera vez por qué terminó su romance con Ducelia Echevarría: “Salió en un ampay. Me dolió bastante”

LEER MÁS
¿Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer son novios? Actores de 'Al fondo hay sitio' se lucen cariñosos en reunión y emocionan a fans

¿Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer son novios? Actores de 'Al fondo hay sitio' se lucen cariñosos en reunión y emocionan a fans

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Régimen de Delcy Rodríguez libera a Roland Carreño y otros 6 periodistas tras captura de Maduro en Venezuela

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: previa del amistoso por la Serie Río de La Plata 2026

Candidatos al volante y fuera de la ley: 16 congresistas buscan la reelección mientras deben S/17 mil en multas de tránsito

Espectáculos

Madre de Melissa y Tepha Loza fue diagnosticada con cáncer y sigue tratamiento alternativo contra la enfermedad: "Está luchando"

Melissa Klug exige cárcel para Bryan Torres por agredir a Samahara Lobatón y pide ayuda psicológica para su hija: “Es un ser despiadado”

Bryan Torres agredió a Samahara Lobatón dentro de su vivienda, expuso Rodrigo González: "Sabe cómo agredir sin dejar rastro"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidatos al volante y fuera de la ley: 16 congresistas buscan la reelección mientras deben S/17 mil en multas de tránsito

Martín Vizcarra: PJ programa para este 21 de enero audiencia que evalúa la suspensión de su condena

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025