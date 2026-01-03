Mario Hart tras la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: “Cayó el sistema más corrupto”
Mario Hart se sumó así al pronunciamiento de su esposa, Korina Rivadeneira, quien horas antes también expresó su deseo de poner fin al régimen del líder venezolano.
- Magaly Medina viajó a Argentina para someterse a una cirugía estética facial: "Después de mucho investigar"
- Said Palao aclara cómo se encuentran él y Alejandra Baigorria tras conocerse tragedia en Suiza que dejó 40 muertos
El piloto y conductor Mario Hart reaccionó a la captura del dictador Nicolás Maduro. Su mensaje en redes resaltó la importancia de poner fin al sistema corrupto que, según señaló, afectó a Venezuela y a la región durante años.
Mario Hart se pronunció luego de que su esposa, Korina Rivadeneira, compartiera un contundente mensaje tras conocerse la captura del líder venezolano. El piloto se unió a la ola de reacciones y utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo al pueblo de Venezuela.
TE RECOMENDAMOS
RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ
PUEDES VER: Korina Rivadeneira respalda a EE. UU. tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela: 'Está atacando el cartel terrorista más grande de la historia'
Mensaje de Mario Hart tras captura de Nicolás Maduro
El conductor de ‘Mande Quien Mande’ publicó: “¡Qué felicidad Venezuela! ¡Por fin serás libre nuevamente! Ha caído el sistema más corrupto y que tanto daño le ha hecho a la región en los últimos años. ¡Cayó el títere… ahora que caigan todos!”, generando gran repercusión entre sus seguidores y medios de comunicación.
Horas antes, Korina Rivadeneira también se pronunció en Instagram: “Es el inicio del fin. Cayó el payaso, el títere, la portada que colocaron … ¡Que caigan todos porfavor! ¡Que arranquen al régimen narcoterrorista de raíz! ¡Vamos!”.
PUEDES VER: Isabella Ladera, pareja de Hugo García, se emociona tras caída del dictador Nicolás Maduro en Venezuela: 'Tantos años esperando este momento'
Impacto de la operación contras Nicolás Maduro
La madrugada del sábado 2 de enero se produjeron explosiones y ataques aéreos en Caracas, atribuidos a una operación militar estadounidense. Donald Trump confirmó desde Mar-a-Lago que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.
El mandatario calificó la acción como “brillante”, realizada en colaboración con fuerzas del orden estadounidenses. La intervención generó alarma en la población debido a los bombardeos y sobrevuelo de aeronaves en distintas zonas de la capital. Hasta el momento no se han difundido reportes independientes sobre daños o víctimas.