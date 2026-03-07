HOYSuscripcion LR Focus

33 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo
Deportes

Partidos de hoy, sábado 7 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la la Liga 1 de Perú y LaLiga de España

Programación de los partidos de hoy, sábado 7 de marzo. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/AFP
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 7 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Copa Libertadores sub-20) y Europa (LaLiga) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Por el Torneo Apertura peruano, Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético como partido principal del día. En España, Barcelona visita al Athletic Club en la jornada 27, mientras que la Libertadores sub-20 abre fuegos con los dos encuentros inaugurales.

lr.pe

Partidos de la Liga 1 HOY

  • CD Moquegua vs Sport Huancayo
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • Comerciantes Unidos vs UTC
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Sporting Cristal vs Alianza Atlético
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cusco FC vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: L1 Max.

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Atlético de Madrid vs Real Sociedad
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: DSports
  • Athletic Club vs Barcelona
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports.

Partidos de la Copa Libertadores sub-20 HOY

  • Independiente Medellín vs Bolívar
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Fútbolcanal
  • Flamengo vs Estudiantes de Mérida
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal:

Partidos de la liga paraguaya HOY

  • Guaraní vs Cerro Porteño
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY

  • Circolo vs Olva Latino
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Latina
  • Atenea vs Regatas
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Latina
  • Universitario vs San Martín
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Latina.
