Partidos de hoy, sábado 7 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Programación de los partidos de hoy, sábado 7 de marzo. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/AFP

Programación de los partidos de hoy, sábado 7 de marzo. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/AFP

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 7 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Copa Libertadores sub-20) y Europa (LaLiga) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Por el Torneo Apertura peruano, Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético como partido principal del día. En España, Barcelona visita al Athletic Club en la jornada 27, mientras que la Libertadores sub-20 abre fuegos con los dos encuentros inaugurales.

Partidos de la Liga 1 HOY

CD Moquegua vs Sport Huancayo

Hora: 11.00 a. m.

11.00 a. m. Canal: L1 Max

Comerciantes Unidos vs UTC

Hora: 1.15 p. m.

Canal: L1 Max

Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Cusco FC vs Deportivo Garcilaso

Hora: 7.00 p. m.

Canal: L1 Max.

Partidos de LaLiga de España HOY

Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Hora: 12.30 p. m.

Canal: DSports

Athletic Club vs Barcelona

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DSports.

Partidos de la Copa Libertadores sub-20 HOY

Independiente Medellín vs Bolívar

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Fútbolcanal

Flamengo vs Estudiantes de Mérida

Hora: 7.00 p. m.

Canal:

Partidos de la liga paraguaya HOY

Guaraní vs Cerro Porteño

Hora: 4.30 p. m.

Canal: Tigo Sports.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY