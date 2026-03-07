Partidos de hoy, sábado 7 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la la Liga 1 de Perú y LaLiga de España
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 7 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Copa Libertadores sub-20) y Europa (LaLiga) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Por el Torneo Apertura peruano, Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético como partido principal del día. En España, Barcelona visita al Athletic Club en la jornada 27, mientras que la Libertadores sub-20 abre fuegos con los dos encuentros inaugurales.
Partidos de la Liga 1 HOY
- CD Moquegua vs Sport Huancayo
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- Comerciantes Unidos vs UTC
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Sporting Cristal vs Alianza Atlético
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cusco FC vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: L1 Max.
Partidos de LaLiga de España HOY
- Atlético de Madrid vs Real Sociedad
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: DSports
- Athletic Club vs Barcelona
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports.
Partidos de la Copa Libertadores sub-20 HOY
- Independiente Medellín vs Bolívar
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Fútbolcanal
- Flamengo vs Estudiantes de Mérida
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal:
Partidos de la liga paraguaya HOY
- Guaraní vs Cerro Porteño
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports.
Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY
- Circolo vs Olva Latino
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Latina
- Atenea vs Regatas
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina
- Universitario vs San Martín
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Latina.