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Hija de Hugo Bustíos cuestiona fallo del TC: “El sistema de justicia ampara a los autores y no a las víctimas”

Durante la transmisión de 'Arde Troya', Sharmelí Bustíos calificó como "nefasta" la decisión del Tribunal Constitucional de liberar a Daniel Urresti, ya que demuestra el grado de "inmoralidad sin precedentes" en nuestro país a la hora de buscar justicia.

La hija del periodista Hugo Bustíos sostuvo que "insistirán hasta donde se pueda". Foto: composición LR
La hija del periodista Hugo Bustíos sostuvo que "insistirán hasta donde se pueda". Foto: composición LR

Luego del pronunciamiento tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como de la ONU cuestionando el fallo del TC que anuló la condena de Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, su hija Sharmelí manifestó que con la liberación del militar en retiro se evidencia el “grado de inmoralidad sin precedentes” que hay a la hora de buscar justicia. “El sistema de justicia de este país te puede llevar a la locura, ya que está amparado totalmente para beneficiar a los autores y no a las víctimas”, declaró en entrevista con Juliana Oxenford. 

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“Vamos a insistir hasta donde las posibilidades lo permitan. ¿Por qué insistimos? ¿Por qué esta terquedad en insistir? Porque es un derecho irrenunciable de hallar justicia y la verdad… Se va a insistir hasta donde se pueda, y obviamente hay cosas que ya no dependen de nuestras manos, como la nefasta decisión del TC, que basados en tecnicismos legales prácticamente te dicen que Daniel Urresti no debió ser sentenciado porque el crimen ya prescribió. Mira semejante inmoralidad”, reclamó la hija del periodista asesinado en el año 1988, en Ayacucho.

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En tanto, Sharmelí Bustíos sostuvo que primero agotarán en el sistema judicial acá en el Perú, y luego se seguirá peleando en instancias internacionales… “Él ha sido sentenciado, y está libre sin haber cumplido su condena, 34 años evadiendo la justicia y ocho años sin juicio… Esto es desgastante y desmoralizador, pero hay algo que debo destacar, que es el abrazo de muchas organizaciones de derechos humanos y periodistas, y eso es algo vital para sentirse acompañado”, finalizó.

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