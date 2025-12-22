A pocos días de la Navidad 2025, Maritere Braschi sorprendió a sus seguidores con un video en el que compartió tips sobre cómo beber la tradicional chocolatada caliente sin perder la elegancia. La periodista de Latina recurrió a las normas de etiqueta social que suele compartir en su cuenta de TikTok, donde ha logrado millones de visualizaciones compartiendo este tipo de contenidos que complementan su faceta televisiva, convencida de que incluso los gestos más cotidianos pueden hacerse con estilo.

El clip no pasó desapercibido y generó una avalancha de reacciones. Muchos usuarios tomaron sus consejos con humor e ironía, mientras que otros agradecieron la iniciativa y destacaron el valor de aprender reglas de etiqueta incluso para situaciones simples.

Maritere Braschi comparte tips para beber chocolate con elegancia

En la grabación, Maritere Braschi aparece con una taza de chocolate navideño y explica, paso a paso, lo que no se debe hacer. "Lo primero que hacen es: soplan. No se sopla. Otros agarran la cucharita y la dejan adentro. La cucharita no va adentro de la taza. Otros van probando con la cucharita. Tampoco se hace eso. Otros, peor aún: sorben. No se sorbe, se bebe", detalló mientras acompañaba sus palabras con gestos que ilustraban cada acción.

En esa línea, y respondiendo a un comentario que ella misma leyó, la conductora de 'Reporte semanal' subrayó que la clave está en la paciencia. "Mucha gente me pone cosas como esta: '¿entonces qué, me quemo la 'jeta'?'. No tienes que quemarte la boca ni la lengua. Lo que haces es no desesperar: esperas un tiempo prudencial, conversas y, cuando crees que ya puedes tomarlo y que está a la temperatura adecuada, lo disfrutas", explicó. Su mensaje, entre humor y firmeza, buscaba demostrar que incluso un gesto tan cotidiano como beber chocolate puede hacerse con estilo.

Usuarios reaccionan a tips de Maritere Braschi: "¿Cuándo la clase para comer tocosh?"

La reacción en redes no tardó en aparecer tras los tips de Maritere Braschi. Varios usuarios recurrieron a la ironía con comentarios como: "Yo me pido otra taza y la enfrío tipo emolientero", "Esos tips para cuando sea millonaria, ahorita lo soplo nomás", "¿Puedo remojar mi panetón en mi taza de chocolate, Maritere?" y "Qué chusca soy, hago todo lo que ella dice que no". Incluso hubo quien lanzó la pregunta: "¿Cuándo la clase para comer tocosh?", en alusión al tradicional postre andino.

Otros, en cambio, optaron por valorar sus recomendaciones. "Gracias por sus consejos de etiqueta. En vez de responder cada barrabasada, escuchen, practiquen, aprendan", escribió una usuaria. La periodista, por su parte, no se ha pronunciado sobre la ola de reacciones en su TikTok, aunque en una entrevista anterior con un medio local ya había dejado en claro su postura frente a las críticas. "A esta edad, no voy a perder el tiempo respondiendo a lo que puedan decirme", manifestó, según El Comercio.