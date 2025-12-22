HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Maritere Braschi sorprende con tips para beber chocolatada con etiqueta y genera revuelo en redes: "¿Cuándo la clase para comer tocosh?"

La periodista Maritere Braschi regresó con nuevas recomendaciones de etiqueta social, esta vez sobre cómo beber chocolatada navideña elegantemente. Sus consejos desataron todo tipo de reacciones.

La periodista Maritere Braschi suele generar revuelo en TikTok con sus tips de etiqueta social.
La periodista Maritere Braschi suele generar revuelo en TikTok con sus tips de etiqueta social. | Foto: composición LR/TikTok

A pocos días de la Navidad 2025, Maritere Braschi sorprendió a sus seguidores con un video en el que compartió tips sobre cómo beber la tradicional chocolatada caliente sin perder la elegancia. La periodista de Latina recurrió a las normas de etiqueta social que suele compartir en su cuenta de TikTok, donde ha logrado millones de visualizaciones compartiendo este tipo de contenidos que complementan su faceta televisiva, convencida de que incluso los gestos más cotidianos pueden hacerse con estilo.

El clip no pasó desapercibido y generó una avalancha de reacciones. Muchos usuarios tomaron sus consejos con humor e ironía, mientras que otros agradecieron la iniciativa y destacaron el valor de aprender reglas de etiqueta incluso para situaciones simples.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Jessica Tapia regresa a Perú tras dejar a su familia por amor y conmueve con dura confesión: 'El matrimonio desgasta'

lr.pe

Maritere Braschi comparte tips para beber chocolate con elegancia

En la grabación, Maritere Braschi aparece con una taza de chocolate navideño y explica, paso a paso, lo que no se debe hacer. "Lo primero que hacen es: soplan. No se sopla. Otros agarran la cucharita y la dejan adentro. La cucharita no va adentro de la taza. Otros van probando con la cucharita. Tampoco se hace eso. Otros, peor aún: sorben. No se sorbe, se bebe", detalló mientras acompañaba sus palabras con gestos que ilustraban cada acción.

En esa línea, y respondiendo a un comentario que ella misma leyó, la conductora de 'Reporte semanal' subrayó que la clave está en la paciencia. "Mucha gente me pone cosas como esta: '¿entonces qué, me quemo la 'jeta'?'. No tienes que quemarte la boca ni la lengua. Lo que haces es no desesperar: esperas un tiempo prudencial, conversas y, cuando crees que ya puedes tomarlo y que está a la temperatura adecuada, lo disfrutas", explicó. Su mensaje, entre humor y firmeza, buscaba demostrar que incluso un gesto tan cotidiano como beber chocolate puede hacerse con estilo.

PUEDES VER: Guillermo Dávila confiesa que una de sus hijas no habla con él desde hace 8 años por el caso de Vasco Madueño: 'Está brava conmigo'

lr.pe

Usuarios reaccionan a tips de Maritere Braschi: "¿Cuándo la clase para comer tocosh?"

La reacción en redes no tardó en aparecer tras los tips de Maritere Braschi. Varios usuarios recurrieron a la ironía con comentarios como: "Yo me pido otra taza y la enfrío tipo emolientero", "Esos tips para cuando sea millonaria, ahorita lo soplo nomás", "¿Puedo remojar mi panetón en mi taza de chocolate, Maritere?" y "Qué chusca soy, hago todo lo que ella dice que no". Incluso hubo quien lanzó la pregunta: "¿Cuándo la clase para comer tocosh?", en alusión al tradicional postre andino.

Otros, en cambio, optaron por valorar sus recomendaciones. "Gracias por sus consejos de etiqueta. En vez de responder cada barrabasada, escuchen, practiquen, aprendan", escribió una usuaria. La periodista, por su parte, no se ha pronunciado sobre la ola de reacciones en su TikTok, aunque en una entrevista anterior con un medio local ya había dejado en claro su postura frente a las críticas. "A esta edad, no voy a perder el tiempo respondiendo a lo que puedan decirme", manifestó, según El Comercio.

Notas relacionadas
Jessica Tapia vuelve a Perú tras dejar a su familia por amor y hace dura confesión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia vuelve a Perú tras dejar a su familia por amor y hace dura confesión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Pamela Franco se quiebra al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: "Siempre he sentido algo muy fuerte por él"

Pamela Franco se quiebra al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: "Siempre he sentido algo muy fuerte por él"

LEER MÁS
Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, emocionada tras ganar la final de 'Yo soy': "Gracias por ver mi voz, no quién soy'

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, emocionada tras ganar la final de 'Yo soy': "Gracias por ver mi voz, no quién soy'

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jessica Tapia regresa a Perú tras dejar a su familia por amor y conmueve con dura confesión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia regresa a Perú tras dejar a su familia por amor y conmueve con dura confesión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Guillermo Dávila confiesa que Vasco Madueño lo encaró en su primera conversación por llamarlo ‘accidente’

Guillermo Dávila confiesa que Vasco Madueño lo encaró en su primera conversación por llamarlo ‘accidente’

LEER MÁS
Hija de tiktoker Lis Padilla conmueve con mensaje tras declaración de amor de la novia de su madre: "Quiero que las dos sean muy felices"

Hija de tiktoker Lis Padilla conmueve con mensaje tras declaración de amor de la novia de su madre: "Quiero que las dos sean muy felices"

LEER MÁS
Hermano de Alejandra Baigorria muestra por error cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

Hermano de Alejandra Baigorria muestra por error cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

LEER MÁS
Guillermo Dávila admite que intentó besar a Gisela Valcárcel, pero ella se opuso: 'EVDLV' muestra video del rechazo

Guillermo Dávila admite que intentó besar a Gisela Valcárcel, pero ella se opuso: 'EVDLV' muestra video del rechazo

LEER MÁS
Guillermo Dávila confiesa que una de sus hijas no habla con él desde hace 8 años por el caso de Vasco Madueño: "Está brava conmigo"

Guillermo Dávila confiesa que una de sus hijas no habla con él desde hace 8 años por el caso de Vasco Madueño: "Está brava conmigo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Espectáculos

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: “Nos vamos a Panamericana"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025