Kathy Sheen celebró que sus gemelas salieron de UCI tras permanecer más de un mes internadas.

Más feliz que nunca, Kathy Sheen publicó un video en TikTok anunciando que sus hijas gemelas finalmente abandonaron la unidad de cuidados intensivos y pudieron regresar a casa. “Salimos los cuatro”, expresó con voz entrecortada, dejando entrever la emoción de reencontrarse con sus pequeñas tras semanas de incertidumbre.

La comunicadora agradeció el apoyo recibido durante el tiempo más difícil de su vida. “¡Al fin Ya estamos en casa! Gracias a todos por su buena vibra y sus oraciones! Ahora me siento invencible! Ahora sé todo lo que puede hacer el amor! Hoy se celebra!”, escribió la mujer de prensa.

La lucha de Zoe y Francisca en la UCI

Zoe y Francisca nacieron de manera prematura a las 32 semanas de gestación, lo que obligó a Kathy a someterse a una cesárea de emergencia. La periodista relató que cada jornada estaba marcada por el miedo y la esperanza. “Siempre decía: ya no puedo más. Cada día fue un desafío”, confesó, mostrando lo duro que fue separarse de sus hijas durante la hospitalización.

Sheen destacó que sus hijas demostraron una fortaleza increíble. “Ellas le dijeron sí a la vida y lucharon cada día para aferrarse a ella”, afirmó emocionada. Hoy, las gemelas disfrutan del calor del hogar y del amor de sus padres, cerrando un capítulo lleno de angustia y aprendizaje.

Kathy Sheen dedica conmovedoras palabras a sus gemelas

La periodista describió a sus hijas como el motor de su existencia. “Son mis compañeras, mi vida entera, el amor más bonito”, escribió, recordando cómo esta experiencia transformó su perspectiva de vida.

Finalmente, Sheen celebró la unión familiar tras superar la adversidad. “Al fin mi familia ya no está rota, sino más unida que nunca”, enfatizó, recibiendo miles de mensajes de apoyo y cariño de seguidores que compartieron su alegría.