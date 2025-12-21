HOYSuscripcion LR Focus

Pamela López publica contundente mensaje en redes tras entrevista de Christian Cueva: “No cambiará jamás

Tras la entrevista de Christian Cueva, Pamela López utilizó sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia su expareja.

Pamela López lanza indirecta Foto: Composición LR
Pamela López lanza indirecta Foto: Composición LR

Pamela López lanzó un fuerte mensaje en sus redes sociales luego de que Christian Cueva y Pamela Franco ofrecieran una entrevista a un conocido programa de televisión. Las declaraciones del seleccionado nacional no pasaron desapercibidas para la madre de sus hijos, quien compartió un contundente mensaje que fue interpretado como una clara indirecta hacia su expareja.

La historia, publicada en su cuenta personal de Instagram, generó reacciones divididas en redes sociales. En su mensaje, López mostró su malestar y tildó de "psicópata narcisista" a Cueva, con quien mantuvo una romance de más de 10 años. El calificativo fue respaldo por algunos usuarios, mientras que otros cuestionaron a la actual pareja de Paul Michael por seguir hablando de su aún esposo.

PUEDES VER: Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López, pero Magaly Medina advierte: 'Pamela Franco debería estar bien decepcionada'

Pamela López lanza fuerte mensaje tras entrevista de Cueva

Pamela López reaccionó con dureza en su cuenta personal de Instagram. “Egoísta, manipulador, mentiroso, hedonista, infiel, libertina, desleal, interesado, colérico, impulsivo, maltratador, abusivo ¿Te suena familiar? Esa es la esencia del psicópata narcisista y no cambiará jamás. Solo cambiará la máscara que use ante la sociedad y sus nuevas víctimas”.

Para avivar aún más la polémica, la ahora cantante agregó en una segunda historia: “Tu boca puede engañar a muchos, pero tu mente no engaña a Dios. Jesús no solo escucha lo que dices. Él discierne lo que piensas, puedes parecer correcto por fuera, pero si tus pensamientos están torcidos, el cielo lo sabe. No basta con tener buenas intenciones, hay que tener pensamientos alineados al espíritu”.

PUEDES VER: Pamela López expone a Christian Cueva y revela por qué no pagó deuda de 80.000 soles a su madre: 'Malgastó su dinero en…'

Christian Cueva habla de sus hijos

Durante la entrevista en Esta noche, Christian Cueva aseguró que uno de los momentos más duros de su vida fue estar separado de sus hijos. “Es una etapa de mi vida que ha sido dura atravesar. Lo más difícil ha sido no ver a mis hijos por mucho tiempo, porque ellos son inocentes y llegaron al mundo para ser felices. No soy perfecto, pero siempre he luchado por ellos”, declaró.

Asimismo, Cueva indicó que solo busca que sus hijos vivan en paz y que está dispuesto a entablar una conversación por el bien de los menores; sin embargo, afirmó que en este proceso “ha recibido muchos golpes”. En redes sociales, algunos usuarios lo criticaron y no creyeron en sus declaraciones.

Christian Cueva responde a las críticas en medio de su conflicto con Pamela López: "Es fácil opinar desde afuera"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Pamela López responde a Christian Cueva tras demanda de divorcio: “Soy la madre de sus hijos”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Jessica Tapia vuelve a Perú tras dejar a su familia por amor y hace dura confesión: "El matrimonio desgasta"

Exintegrante de ‘EEG’, Fiorella Chirichigno, da el sí y comparte emotivo momento con su esposo

¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que se consagró como ganadora de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?

La ‘Chola Chabuca’ entrega premio a Christian Cueva y Pamela Franco como “la pareja del 2025” y las redes explotan: “El chiste del año”

Hija de Melissa Klug llora tras bloqueo de su cuenta de TikTok y su emprendimiento se ve afectado: “Yo no soy mala persona”

¡La mejor de la temporada! Imitadora de Michael Jackson se coronó campeona de ‘Yo soy’ 2025

