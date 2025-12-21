Pamela López publica contundente mensaje en redes tras entrevista de Christian Cueva: “No cambiará jamás

Pamela López lanzó un fuerte mensaje en sus redes sociales luego de que Christian Cueva y Pamela Franco ofrecieran una entrevista a un conocido programa de televisión. Las declaraciones del seleccionado nacional no pasaron desapercibidas para la madre de sus hijos, quien compartió un contundente mensaje que fue interpretado como una clara indirecta hacia su expareja.

La historia, publicada en su cuenta personal de Instagram, generó reacciones divididas en redes sociales. En su mensaje, López mostró su malestar y tildó de "psicópata narcisista" a Cueva, con quien mantuvo una romance de más de 10 años. El calificativo fue respaldo por algunos usuarios, mientras que otros cuestionaron a la actual pareja de Paul Michael por seguir hablando de su aún esposo.

Pamela López lanza fuerte mensaje tras entrevista de Cueva

Pamela López reaccionó con dureza en su cuenta personal de Instagram. “Egoísta, manipulador, mentiroso, hedonista, infiel, libertina, desleal, interesado, colérico, impulsivo, maltratador, abusivo ¿Te suena familiar? Esa es la esencia del psicópata narcisista y no cambiará jamás. Solo cambiará la máscara que use ante la sociedad y sus nuevas víctimas”.

Para avivar aún más la polémica, la ahora cantante agregó en una segunda historia: “Tu boca puede engañar a muchos, pero tu mente no engaña a Dios. Jesús no solo escucha lo que dices. Él discierne lo que piensas, puedes parecer correcto por fuera, pero si tus pensamientos están torcidos, el cielo lo sabe. No basta con tener buenas intenciones, hay que tener pensamientos alineados al espíritu”.

Christian Cueva habla de sus hijos

Durante la entrevista en Esta noche, Christian Cueva aseguró que uno de los momentos más duros de su vida fue estar separado de sus hijos. “Es una etapa de mi vida que ha sido dura atravesar. Lo más difícil ha sido no ver a mis hijos por mucho tiempo, porque ellos son inocentes y llegaron al mundo para ser felices. No soy perfecto, pero siempre he luchado por ellos”, declaró.

Asimismo, Cueva indicó que solo busca que sus hijos vivan en paz y que está dispuesto a entablar una conversación por el bien de los menores; sin embargo, afirmó que en este proceso “ha recibido muchos golpes”. En redes sociales, algunos usuarios lo criticaron y no creyeron en sus declaraciones.