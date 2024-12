En una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, Erick Elera, conocido por interpretar a Joel Gonzales en 'Al fondo hay sitio', sorprendió a sus seguidores al hacer una inesperada revelación. Según el actor, Nataniel Sánchez, quien dio vida a Fernanda de las Casas en la exitosa serie, habría sostenido conversaciones con los guionistas, lo que abre la puerta a un posible regreso.

Aunque Erick Elera mencionó no tener información confirmada, sus palabras dejaron entrever que la actriz, actualmente en Perú por motivos laborales, podría estar evaluando su retorno a la producción de América Televisión, generando emoción entre los seguidores de la serie.

Nataniel Sánchez se reunió con guionistas de 'Al fondo hay sitio', según Erick Elera

Durante la interacción con sus seguidores, Erick Elera fue consultado sobre la posible reaparición de Sánchez en la serie. Ante la pregunta, el actor expresó: “Sé que Nataniel está en Perú, que está grabando una película. Creo que estoy dándoles algo que no debería decir, pero creo que han conversado con ella, más no sé”. Esta declaración, aunque cautelosa, avivó las especulaciones sobre el regreso de la actriz al elenco.

Además, el actor compartió detalles de su relación actual con Sánchez: “Ayer me saludó por mi cumpleaños. No le toqué el tema, pero hemos quedado en juntarnos en estos días. Sé que ahora no está en Lima, o sea, está en Perú, pero no en Lima”. Esto sugiere que la actriz se encuentra enfocada en otros proyectos, pero mantiene contacto con antiguos colegas de la serie.

Esta información ha despertado interés entre los fanáticos de 'Al fondo hay sitio', quienes han expresado su entusiasmo por la posibilidad de volver a ver a Fernanda de las Casas en pantalla. A pesar de la incertidumbre, las palabras de Elera han dado lugar a especulaciones sobre el rumbo de la trama y el rol que podría desempeñar Nataniel Sánchez si regresa.