Nataniel Sánchez interpretó a ‘Fernanda de las Casas’ en ‘Al fondo hay sitio’ durante sus primeras ocho temporadas, desde 2009 hasta 2016. Antes de la conclusión de la serie en 2016, la actriz ya contemplaba su salida debido al agotador ritmo de trabajo y a la falta de organización en los horarios de grabación.

Tras el sorpresivo regreso de Sergio Galliani a ‘Al fondo hay sitio’, en el último capítulo de la temporada 2024 de la serie, algunos seguidores fueron a consultarle a Nataniel Sánchez si tenía intenciones de retornar también a la novela. Ante ello, la actriz respondió con un: “¿Quién sabe?”.

Nataniel Sánchez se pronuncia sobre ‘AFHS’

Nataniel Sánchez fue una actriz muy querida en ‘Al fondo hay sitio’, por su icónico papel de ‘Fernanda de las Casas’, pero luego de la octava temporada decidió emprender otros proyectos personales fuera del país y retirarse de la serie.

Sin embargo, tras el exitoso regreso de Sergio Galliani a la producción nacional, los seguidores de ‘Al fondo hay sitio’ le consultaron a Nataniel Sánchez si piensa regresar.

“¿Quién sabe? Algún día puede significar en los próximos años, en la vida o en los meses. Fuera de broma, en este momento, enero de 2025, no está en mis planes volver a ‘Al fondo hay sitio’. No tengo pensado volver ahora; primero me quiero curar la gripe”, detalló en sus historias de Instagram.

La artista cuenta con un gran número de seguidores que anhelan su regreso a la serie ‘Al fondo hay sitio’. Recientemente, Nataniel Sánchez declaró que, por el momento, no tiene planes para participar en la producción durante 2025. Sin embargo, no descarta la posibilidad de retomar su icónico papel de ‘Fernanda’ en el futuro.

Nataniel Sánchez recuerda su época en ‘’AFHS’

La joven actriz rememoró con nostalgia los momentos de grabación junto a Erick Elera, quien interpreta a ‘Joel’ en la serie de televisión. Durante esas jornadas, la actriz disfrutó de grandes momentos y guarda un profundo cariño por esas experiencias. Para revivir esos recuerdos, compartió una fotografía con su colega, la cual también fue publicada por Elera en sus redes sociales.

“Justo vi unos TikToks de (Erick Elera) grabando ‘AFHS’ que me dio mucha risa. Recordé mis épocas grabando y la verdad es que las atesoro en mi corazón; me divertía muchísimo y más con mi querido ‘huevera’, como le digo yo”, señaló con una sonrisa.