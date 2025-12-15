Andy V confirma su candidatura a diputado para 2026 y genera indignación entre internautas: “Chiste sin gracia”

Andy V confirma su candidatura a diputado para 2026 y genera indignación entre internautas: “Chiste sin gracia”

Andrés Olano Castro, más conocido como Andy V, confirmó su decisión de postular al Congreso para 2026 con el número 6 en la lista de Perú Federal. En declaraciones recientes, enfatizó que no usará su fama para beneficio personal y manifestó su intención de trabajar por el bienestar de la población.

El cantante reconoció que carece de formación académica formal en política, pero destacó su experiencia de vida como preparación. “Solo basta ver a los últimos presidentes presos. No he tenido la oportunidad de asistir a la universidad, pero me siento preparado en la universidad de la vida, con una maestría en la universidad de la calle. Creo que la política es una cuestión de voluntades, y yo tengo mucha voluntad política de servir al pueblo, no de servirme de él”, señaló Andy V para un medio local.

Expertos opinan sobre la candidatura de Andy V

Reneé Cobeña, dirigente del Frente Nacional de Defensa de la MYPE (Fredemype), expresó que la postulación del cantante generará críticas, aunque resaltó su compromiso con la población.

“Andy quiere reivindicarse con su pueblo, quiere luchar por él. Eso es lo que siempre me ha dicho. Podrá tener muchas críticas, pero esta semana tuvo tres días consecutivos de conciertos en Gamarra con su grupo, Ángeles de Oro, y la acogida que recibió fue increíble”, aseguró.

Internautas estallan en redes por candidatura de Andy V

En redes sociales, internautas no tomaron de buena manera esta noticia y manifestaron indignación por la candidatura de Andy V, quien se ha visto en diversos escándalos a lo largo de su vida.

Comentarios como “Asu, qué desgracia nos espera al Perú”, “Verdaderamente el congreso es un zoológico” y “Es un chiste sin gracia” se multiplicaron, reflejando el rechazo de una parte del público ante la decisión de Andy V.