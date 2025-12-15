HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Espectáculos

Andy V confirma su candidatura a diputado para 2026 y genera indignación entre internautas: “Chiste sin gracia”

Andy V sorprendió al anunciar su postulación a la Cámara de Diputados con el partido Perú Federal.

Andy V confirma su candidatura a diputado para 2026 y genera indignación entre internautas: “Chiste sin gracia”
Andy V confirma su candidatura a diputado para 2026 y genera indignación entre internautas: “Chiste sin gracia”

Andrés Olano Castro, más conocido como Andy V, confirmó su decisión de postular al Congreso para 2026 con el número 6 en la lista de Perú Federal. En declaraciones recientes, enfatizó que no usará su fama para beneficio personal y manifestó su intención de trabajar por el bienestar de la población.

El cantante reconoció que carece de formación académica formal en política, pero destacó su experiencia de vida como preparación. “Solo basta ver a los últimos presidentes presos. No he tenido la oportunidad de asistir a la universidad, pero me siento preparado en la universidad de la vida, con una maestría en la universidad de la calle. Creo que la política es una cuestión de voluntades, y yo tengo mucha voluntad política de servir al pueblo, no de servirme de él”, señaló Andy V para un medio local.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Susy Diaz impacta al confesar que se casó con Andy V por venganza porque 'Mero Loco' le era infiel: 'No me hacía feliz'

lr.pe

Expertos opinan sobre la candidatura de Andy V

Reneé Cobeña, dirigente del Frente Nacional de Defensa de la MYPE (Fredemype), expresó que la postulación del cantante generará críticas, aunque resaltó su compromiso con la población.

“Andy quiere reivindicarse con su pueblo, quiere luchar por él. Eso es lo que siempre me ha dicho. Podrá tener muchas críticas, pero esta semana tuvo tres días consecutivos de conciertos en Gamarra con su grupo, Ángeles de Oro, y la acogida que recibió fue increíble”, aseguró.

Andy V confirma su candidatura a diputado y usuarios estallan en redes.

Andy V confirma su candidatura a diputado y usuarios estallan en redes.

PUEDES VER: Andy V se reinventa luego de su fallido matrimonio con Susy Diaz: ¿qué hace actualmente?

lr.pe

Internautas estallan en redes por candidatura de Andy V

En redes sociales, internautas no tomaron de buena manera esta noticia y manifestaron indignación por la candidatura de Andy V, quien se ha visto en diversos escándalos a lo largo de su vida.

Comentarios como “Asu, qué desgracia nos espera al Perú”, “Verdaderamente el congreso es un zoológico” y “Es un chiste sin gracia” se multiplicaron, reflejando el rechazo de una parte del público ante la decisión de Andy V.

Notas relacionadas
Susy Diaz impacta al confesar que se casó con Andy V por venganza porque 'Mero Loco' le era infiel: "No me hacía feliz"

Susy Diaz impacta al confesar que se casó con Andy V por venganza porque 'Mero Loco' le era infiel: "No me hacía feliz"

LEER MÁS
¿A qué se dedica Lourdes Sacín y cómo su polémica relación con Andy V afectó su carrera como periodista?

¿A qué se dedica Lourdes Sacín y cómo su polémica relación con Andy V afectó su carrera como periodista?

LEER MÁS
Andy V se reinventa luego de su fallido matrimonio con Susy Diaz: ¿qué hace actualmente?

Andy V se reinventa luego de su fallido matrimonio con Susy Diaz: ¿qué hace actualmente?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lucecita Ceballos revela el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

Lucecita Ceballos revela el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

LEER MÁS
Empresario admite fracaso tras pagar S/30.000 por show de Christian Cueva y Pamela Franco: "Ni para recuperar"

Empresario admite fracaso tras pagar S/30.000 por show de Christian Cueva y Pamela Franco: "Ni para recuperar"

LEER MÁS
Santi Lesmes se conmueve al contar experiencia con Pol Deportes en España y revela que lo ‘adoptó’: “Ahora tenemos tres hijos”

Santi Lesmes se conmueve al contar experiencia con Pol Deportes en España y revela que lo ‘adoptó’: “Ahora tenemos tres hijos”

LEER MÁS
Pamela López revela que Yahaira marcó distancia de ella tras comentarios sobre Luis Fernando y la aconseja: “Que ande con cuidado”

Pamela López revela que Yahaira marcó distancia de ella tras comentarios sobre Luis Fernando y la aconseja: “Que ande con cuidado”

LEER MÁS
Edwin Guerrero confiesa que ‘Corazón Serrano’ enfrentó discriminación por su nombre: “Juzgaron mucho”

Edwin Guerrero confiesa que ‘Corazón Serrano’ enfrentó discriminación por su nombre: “Juzgaron mucho”

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó con dureza el fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II: ''Mancha al futbolista peruano de exportación''

Qué significa el final de 'IT: Welcome to Derry': cómo conecta con las películas, la temporada dos y todos los detalles

Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

Espectáculos

Ethel Pozo se va del país tras ausentarse de ‘América hoy’: "(Como siempre) detrás de mis sueños"

Edwin Guerrero confiesa que ‘Corazón Serrano’ enfrentó discriminación por su nombre: “Juzgaron mucho”

Empresario admite fracaso tras pagar S/30.000 por show de Christian Cueva y Pamela Franco: "Ni para recuperar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar

Acción Popular juega su última carta y pide al JNE anular resolución que lo saca de las elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025