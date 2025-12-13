Yaco Eskenazi confiesa que se asustó al estar detenido en comisaría: “Tuve que llamar a mi papá”

Yaco Eskenazi confiesa que se asustó al estar detenido en comisaría: “Tuve que llamar a mi papá”

Durante el primer episodio de su podcast 'Yaco y el Loco', conducido junto a Christian Wagner, Yaco Eskenazi sorprendió al público al revelar que fue llevado a una comisaría cuando era niño. El exchico reality comparó su niñez con la crianza actual de sus hijos Liam y Leo, quienes demuestran obediencia y respeto por las reglas.

“Mis hijos para comer un chocolate piden permiso. Liam y Leo van y dicen: 'Mamá, ¿puedo comer un chocolate?' y 'No, ahorita no'. Yo qué miércoles iba a pedir permiso, me tragaba todos los chocolates de mi abuelo, y él quería jalarme de los pelos”, relató entre risas, mostrando cómo las travesuras marcaron su infancia.

TE RECOMENDAMOS EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Yaco Eskenazi confiesa que fue detenido en la comisaría

El conductor narró con detalle el miedo que sintió durante aquel episodio, mientras su compañero Christian Wagner exponía la anécdota frente a los oyentes. “Me asustaron horrible, tuve que llamar a mi papá y mi papá no quiso ir. ‘Papá, ven a sacarme de la comisaría’. ‘Sal solo, me agarran a mí’. ‘Papá, ven’. ‘Que vaya tu tía y te saque ella’”, comentó, causando risas y asombro entre los seguidores del podcast.

Aunque no explicó la causa exacta de la detención, el relato permitió a los oyentes conocer un momento vulnerable de su vida, reflejando que incluso figuras públicas enfrentan sustos en su infancia que dejan huella.

Yaco Eskenazi elogia logros de Natalie Vértiz

Además de compartir recuerdos, Yaco destacó la trayectoria de su esposa Natalie Vértiz, quien vive uno de los momentos más importantes de su carrera como modelo e influencer. El exchico reality subrayó que su papel actual es acompañarla y apoyarla, sin disminuir su protagonismo ni su relación familiar.

“Cuando me preguntan: '¿Qué opinas de Natalie en Victoria's Secret?'. La más rica de todas, sin duda”, expresó con orgullo y alegría. Añadió que acompañarla detrás de cámaras fortalece su vínculo y refleja su compromiso como esposo y padre.