Pamela López expone a Cueva por no estar presente en evento de sus hijas. | Foto: Composición LR/Youtube.

Pamela López volvió a encender la polémica al lanzar duras críticas contra Christian Cueva, padre de sus hijos. La empresaria se mostró emocionada y orgullosa al ver a una de sus pequeñas brillar en una pasarela durante un reciente evento, destacando el talento que sus hijos vienen demostrando.

Sin embargo, el orgullo rápidamente dio paso a la molestia cuando López fue consultada por la ausencia de Cueva. "Qué va a tener conocimiento. Ese señor no sabe ni lo que come su hija", enfatizó Pamela durante el evento de pasarela.

Pamela López critica a Christian Cueva por no estar presente en debut de modelaje de su hija

Pamela López volvió a llamar la atención tras ser abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, quienes le consultaron por la ausencia de Christian Cueva en el debut de su pequeña, que desfiló para una reconocida marca de ropa infantil. A pesar de que el futbolista se encuentra en Lima, López aseguró que no estuvo presente para acompañar a su hija en este momento especial.

"No tiene idea de qué talla es. No tiene idea de cuánto calza, quién es su mejor amiga, ni de las actividades que hace. Él no tiene conocimiento de nada", declaró, dejando clara su postura y avivando nuevamente la polémica en torno a la relación entre ambos.

Pamela López envía mensaje a Cueva y dice que se está perdiendo de etapas bonitas con sus hijos

Pamela López también se mostró reflexiva al hablar del rol de Christian Cueva como padre, asegurando que el futbolista se está perdiendo momentos irrepetibles en la vida de sus hijos. Con evidente pena, señaló que ha intentado hacerle ver la importancia de acompañarlos en cada etapa.

"El tiene otras prioridades. Es lamentable porque ya, hablando como mamá, es un tema, pues… se va perdiendo muchas etapas bonitas de la bebé. Mira, por ejemplo, ahora el modelaje; pues ahora se viene su promoción, cosas que no van a retroceder en el tiempo", expresó, remarcando que estos momentos especiales no vuelven y que el padre de sus hijos no está siendo parte de ellos.

Precisamente, 'Aladino' cumplió años el 23 de noviembre, por lo que se encuentra en Lima. Diversas imágenes lo mostraron celebrando junto a Pamela Franco, quien le obsequió un exclusivo bolso.