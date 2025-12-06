HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Óscar Gayoso revela cómo fue su primer encuentro con Jaime Bayly tras varios años imitándolo: "No me salían las palabras"

Óscar Gayoso contó detalles de la vez que coincidió con Jaime Bayly, en los pasillos de ATV. En esa oportunidad, el escritor lo felicitó por su imitación, una de las más recordadas de la televisión peruana.

Óscar Gayoso habla sobre su imitación a Jaime Bayly Foto: Composición LR
Óscar Gayoso habla sobre su imitación a Jaime Bayly Foto: Composición LR

Óscar Gayoso, quien permaneció alejado del ojo público por más de 10 años, contó en un podcast detalles pocos conocidos de su vida y relató cómo se dio su primer encuentro cara a cara con Jaime Bayly, a quien imita desde hace años y cuya interpretaciones es una de las más recordadas de la televisión. El comediante alcanzó gran popularidad con su personajes 'Jaimito Baby'.

Según comentó la exfigura de 'Risas y salsa', el encuentro con el autor de 'Yo amo a mi mami' se produjo en los pasillos de un conocido canal de señal abierta. Allí, Gayoso tuvo al frente a Bayly, quien se encontraba en Lima para grabar con el equipo de CBS, de Estados Unidos. El actor cómico reconoció que, en esa oportunidad, se quedó en shock y no supo reaccionar ante el halago del escritor, quien le dijo: "Me parece cojonuda la imitación que me haces".

PUEDES VER: Óscar Gayoso reaparece y anuncia su regreso a los escenarios con show en Barranco: 'Una verdadera producción'

lr.pe

Óscar Gayoso y la vez que conoció a Jaime Bayly

Durante una entrevista en el podcast 'Café con la Chevez', de Trome, Óscar Gayoso compartió como fue ese primer acercamiento con Jaime Bayly. "La primera vez que lo veo fue en ATV. Cuando lo tengo frente a frente, Jaime me saluda y me dice: 'Óscar, me parece cojonuda la imitación que me haces'. Y solo atiné a decir 'Ah'. No me salían palabras, relató.

El actor agregó que Bayly, al notar su nerviosismo, intentó hacerlo sentir cómodo. "Era bien alto, pero muy amable. Quería que estuviera cómodo y me preguntó qué quería que hablemos. Le dije: 'De todo, tu pregunta nomás, porque soy, en ese momento, tú. Tengo que saber un poco de las cosas del universo, del mundo", recordó.

PUEDES VER: Óscar Gayoso confiesa por qué decidió ocultar su batalla contra el cáncer: 'No me gustan los dramas'

lr.pe

¿Cómo nació la imitación de 'Jaimito Baby'?

Óscar Gayoso contó que fue el productor Efraín Aguilar quien le propuso imitar a Jaime Bayly. Según relató, la propuesta llegó de manera repentina, pero con total confianza de su talento. “Efraín llegó y me dijo: ‘Necesito que hagas de Jaime Bayly. Lo necesito para mañana’. Yo le pregunté: ‘¿Y cuál es el libreto?’ Y Betito me responde: ‘¿Qué libreto? Tú no necesitas. Ya sabes hacerlo’”, comentó.

Por último, Gayoso explicó que el personaje se construyó más desde los gestos y el tono que desde un guion escrito: "Hay otras cosas que necesitan un libreto, pero a Jaime no le puedes dar uno. Era una cuestión de gestos. Agradezco ese momento y también al grupo humano", expresó.

