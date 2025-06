Luego de un comentado regreso a la televisión peruana, el actor cómico Óscar Gayoso rompió su silencio sobre su repentina salida del programa 'Humor recargado', emitido por Panamericana TV. La revelación llegó semanas después de su retiro, cuando el artista decidió contar los verdaderos motivos que lo llevaron a alejarse nuevamente de las pantallas.

En declaraciones recientes, Gayoso explicó que uno de sus personajes —una parodia de la conductora de 'Amor y fuego', Gigi Mitre— fue censurado por la producción sin previo aviso. Esto, sumado a discrepancias con la forma de trabajo del equipo detrás del espacio humorístico, provocó su decisión definitiva. “Sí, me vetaron”, sostuvo.

Vetaron a 'Gigi Buitre', su personaje inspirado en Gigi Mitre

Durante una entrevista, Óscar Gayoso confesó que la producción del programa eliminó uno de sus personajes más llamativos: “Gigi Buitre”, una sátira directa a la conductora Gigi Mitre, quien comparte conducción con Rodrigo González en el espacio 'Amor y fuego'. Según relató el actor, esta decisión se tomó apenas dos semanas antes de que el sketch saliera al aire, a pesar de que ya había sido grabado.

“Sí, me vetaron a mí, a Gigi Buitre. No querían que salga al aire. Ya lo habíamos grabado. Era alucinante, estaba bien caracterizado”, dijo el actor, visiblemente incómodo por lo sucedido. Esta acción fue uno de los factores determinantes para su distanciamiento del programa. Si bien no mencionó nombres, dejó entrever que las decisiones se tomaban sin diálogo directo: “Nunca me hablaron a la cara”, comentó.

Este personaje se sumaba a una larga trayectoria de imitaciones cómicas que Gayoso ha realizado a lo largo de su carrera, en la que ha combinado sátira política y farandulera. La omisión del sketch, según detalló, se sintió como un acto de censura selectiva.

Óscar Gayoso explicó su desacuerdo con la productora de 'Humor recargado'

En mayo, Óscar Gayoso utilizó sus redes sociales para anunciar que ya no formaba parte del elenco de 'Humor recargado'. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes celebraban su regreso luego de varios años de ausencia televisiva. En un extenso mensaje, el actor agradeció a Panamericana TV, pero aclaró que su salida se debió exclusivamente a diferencias con la productora del programa.

“Mi alejamiento es con la productora y su ‘fórmula’ de trabajo. Agradezco a Panamericana Televisión por brindarme su ventana para reencontrarme con grandes compañeros artistas, pero, sobre todo, con un público maravilloso que me brindó, en todo momento, su cariño y respaldo”, escribió Gayoso.