Jesús Barco sorprendió a sus seguidores al utilizar sus redes sociales para compartir un reflexivo mensaje justo después de confirmar su reconciliación con Melissa Klug, madre de su hija. La pareja puso fin a las tensiones que habían surgido semanas atrás, luego de que se difundieran imágenes de una supuesta “encerrona” en la que el futbolista aparecía junto a compañeros de equipo y algunas jóvenes.

A pesar de la controversia, Barco y Klug reaparecieron más unidos que nunca, sellando su acercamiento con un tierno beso que rápidamente se volvió viral. Por lo que, poco después, el jugador publicó en Instagram una imagen acompañada de un mensaje que llamó poderosamente la atención: “Lo que se viene será tan bueno que va a entender por qué el proceso fue tan duro”, frase que sus seguidores interpretaron como una declaración de resiliencia y esperanza en su relación.

Jesús Barco comparte reflexivo mensaje en IG tras reconciliarse con Melissa Klug. Foto: Instagram.

En medio de esta nueva etapa, Melissa Klug decidió respaldar públicamente a su pareja, asegurando que Barco no le fue infiel y restando importancia a las especulaciones. Incluso invitó a las jóvenes involucradas a hablar si lo deseaban, dejando claro que su confianza en el futbolista sigue intacta.

Jesús Barco mantiene la esperanza de casarse con Melissa Klug

Luego de haber sido "ampayado" por ‘Magaly TV, la firme’, donde se difundieron imágenes del futbolista en una reunión acompañado por sus colegas 'La Hiena' Gómez, Carlos Ascues y otras jóvenes —situación que originó el distanciamiento con Melissa Klug—, Jesús Barco volvió a aparecer públicamente junto a la empresaria, sorprendiendo a todos.

La pareja reapareció en televisión durante una entrevista en el programa ‘Esta noche’, donde ambos decidieron romper el silencio y aclarar lo ocurrido. En medio de la conversación, Barco fue consultado sobre el futuro de su relación y, en particular, sobre los planes de matrimonio que quedaron en pausa tras la polémica. Lejos de evadir la pregunta, el futbolista fue directo:

"Sí, yo creo que eso nunca ha estado en duda. Cuando le pedí matrimonio a ella, justo se dio también el nacimiento de mi hija, entonces la prioridad en ese momento era mi hija", afirmó, dejando claro que la propuesta sigue en pie.

Además, Barco no descartó que la boda pueda concretarse más adelante. "Quiero casarme con ella. Quiero seguir construyendo mi familia", expresó con firmeza, mostrando su intención de apostar por la estabilidad y el futuro de su relación con Klug.