Durante la emisión del programa de espectáculos 'Amor y fuego' del lunes 10 de noviembre, se difundieron imágenes de un tenso encuentro entre Gisela Valcárcel y un reportero del espacio televisivo. El hecho ocurrió durante un evento público al que asistió la popular conductora, quien fue abordada por el periodista en un intento por obtener declaraciones. Sin embargo, la madre de Ethel Pozo evitó responder a las preguntas, mostrando una actitud evasiva. “Perdóname, pero ya te respondí”, expresó en un primer momento, luego de señalar que al evento asistiría una representante del Ejecutivo.

No obstante, el momento más llamativo se produjo minutos después, cuando Gisela caminaba por la avenida Arequipa y se dirigió directamente al reportero con una frase que rápidamente generó polémica: “¿De dónde eres? Si te da vergüenza, dime de dónde eres”. La reacción de la exconductora de 'El gran show' no pasó desapercibida para Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes cuestionaron la actitud "prepotente" mostrada por la 'Señito'.

Gisela Valcárcel responde a reportero de 'Amor y fuego'

Luego del incómodo cruce de palabras en plena vía pública, Gisela Valcárcel mostró una actitud más calmada y optó por responder, aunque de manera escueta, a las preguntas del reportero de 'Amor y fuego'. El periodista aprovechó el momento para consultarle sobre el futuro del programa matutino 'América hoy', una producción de GV Producciones que ha estado en el ojo público debido a rumores de cancelación y tensiones internas en América TV.

Frente a la interrogante sobre el destino del magazine, Gisela respondió con cautela: “No sé, no sé, ni lo he pensado (...) hoy día no voy a responder a eso, pero prometo que en dos semanas hablamos y ya está”. Sus declaraciones, aunque evasivas, revelan que aún no hay una decisión definitiva sobre el espacio televisivo.

Asimismo, consultada sobre si solucionó sus problemas internos con América Televisión, Gisela Valcárcel fue muy escueta al afirmar que de ese tema no iba a hablar. "Tú crees que de las que no te respondí (preguntas), ¿te voy a responder esa?", expresó la presentadora de 62 años.