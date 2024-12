Karina Rivera ha sido la reina indiscutible de los 'ratoncitos' desde el estreno con su programa, junto al recordado Timoteo, en 1995. Su carisma, dulzura y talento lograron calar en el corazón de los niños de los 90' y los 2000. No obstante, fue ese mismo encanto lo que provocó que se mantuviera en el tiempo y conectara con los niños de ahora, gracias a sus shows y presentaciones musicales.

La República habló en exclusiva con la querida presentadora infantil que está presentando su libro debut: 'Karicá y el colibrí maravilloso', un cuento que busca hacer reflexionar a los más pequeños de casa sobre el cuidado al medio ambiente. Sumado ello, Karina se refirió a la televisión actual y la falta de programas para niños en la pantalla chica.

Karina Rivera habla sobre su incursión en el mundo literaria

Con una gran sonrisa y su conocida dulzura, Karina Rivera nos recibe de forma cariñosa en el salón donde se realizaría la entrevista. La presentadora infantil se muestra emocionada al aferrarse al nuevo cuento que está presentando y no duda en referirse a él como "su bebé".

—Cuéntanos un poco cómo inició esta nueva aventura literaria, alejada de su contenido en televisión y en redes sociales, apostando por un formato completamente diferente.

—Hoy estoy lanzando y presentando mi primer cuento: 'Karicá y el colibrí maravilloso'. Estoy súper feliz con mi 'bebé', porque a pesar de que es un cuento y está hecho para los niños, para volverlos autónomos y que ellos mismos busquen y lean y conozcan, no es un cuento clásico o típico de las hadas. Es un cuento que te deja un mensaje, que tiene una historia real. El colibrí maravilloso es un ave que existe, es el colibrí alas de espátula o cola de espátula, que está en la parte norte del Amazonas y que lamentablemente está considerado un peligro de extinción Y más ahora, con este último incendio que ha habido en el Amazonas y cerca de Urcubamba, que es el río donde también está cerca justamente el área de vida de estos colibrís, se vio también en peligro.

—Lo de los incendios forestales fue un tema muy fuerte este año.

—Habla mucho de cómo cuidar nuestro medio ambiente, de lo que se vive, de lo que está sucediendo, que es real, los incendios forestales y, lamentablemente, debido a la mano del hombre. Es un libro real, una historia real, narrada por esta traviesa hadita, que se va a encontrar con un colibrí que necesita su ayuda.

—¿Se van a hacer un show dedicado solo a 'Kárica'?

—No sé si un show, ahorita estoy simplemente aterrizando mi sueño y haciéndolo real, ya tengo las canciones, son tres canciones que tengo por el momento y espero pronto sean más... Puedo hacer narraciones de cuentos, puedo ir a leerles el cuento, puedo cantarles las canciones.

—¿Y planeas lanzar un segundo libro? Porque al final del libro 'Káricá' encuentra a otro animal que ayuda.

—Encuentra a un delfín rosado que está en peligro de extinción, así es que va a empezar una aventura con él.

Karina Rivera y su trayectoria como presentadora infantil

—¿Cómo se siente conectar con una generación de niños que es diferente a la que veían tus programas una década atrás?

—Uy, 30 años ya, 30 años (risas) Es lindo saber que ese público que nos seguía a Karina y Timoteo, continúa conmigo, está siempre a la expectativa de saber qué es lo que vamos a hacer. Y hoy están enterándose de que está naciendo este bebé, 'Karicá y el colibrí maravilloso'. A ese público yo lo valoro, le agradezco y trato siempre de darle la mano en lo que pueda. En este caso, contándoles una historia real, a través de un hada, una historia real que realmente necesita de nosotros.

—Este es tu tercer año haciendo un circo en julio junto a Timoteo, ¿esperabas este recibimiento de la gente después de tantos años fuera de las pantallas de televisión?

—No, de verdad que yo tenía miedo. El primer día que nosotros empezamos con el circo pasaron muchas cosas porque fue el año que mi mamá fallece y yo pensé que iba a ir poca gente, que los que nos habían visto por ahí y que por ahí nos guardaban cariño... nunca imaginé ver los videos de la gente llorando de emoción porque traíamos a su mente recuerdos de su infancia. Ya sea de la persona con la que veían el programa, o lo que vivían en ese momento. Entonces, ha sido muy bonita la respuesta del público, ha sido para nosotros muy gratificante... y por eso los 30 años serán el mundo.

—Entonces, ¿hay planes para el aniversario por los 30 años del programa?

—Sí, hay planes muy bonitos, el mismo circo va a ser la celebración de los 30 años.

—Y hace tiempo que no vemos programas de niños en la televisión abierta, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Tienes algún plan para regresar a la televisión abierta?

—La televisión ahorita está difícil para lo que es el mundo infantil, porque lamentablemente la televisión vive de los auspicios, ¿no? Entonces, eso se entiende y se respeta, y no se puede mostrar a un niño productos que ellos no deberían tener o consumir o tener en casa. No debemos volverlos consumistas. Entonces, entiendo la posición de los canales.

Puedes encontrar 'Karicá y el colibrí maravilloso' en todas las librerías del país, además también a través de la página web de Planeta de Libros. Y si quieres comprar el libro en el extranjero, puedes adquirirlo a través de Buscalibre.