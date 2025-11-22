HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Samantha Batallanos revela nuevos detalles de su romance con salsero Álvaro Rod: “Ni el champú me quiso comprar”

Samantha Batallanos tildó de “tacaño” y “seudo galán” al compositor Álvaro Rod, y aseguró que haber iniciado una relación con él fue un error en su vida.

Samantha Batallanos volvió a referirse sobre Álvaro Rod y lo tildó de "tacaño". Foto / Compasión: LR
Samantha Batallanos volvió a referirse sobre Álvaro Rod y lo tildó de "tacaño". Foto / Compasión: LR

La modelo Samantha Batallanos volvió a dejó mal parado al cantante de salsa Álvaro Rod, al calificarlo de "tacaño" y de "seudo galán". Durante una entrevista en un conocido medio local, la ex Miss Grand Perú reveló nuevos detalles de su relación de cinco meses con el compositor de 'Escúchame mi amor' y aseguró que fue un error haber iniciado un romance con él.

Además, la exparticipante de 'Peru's nex top model' minimizó por completo a Rod y reveló que el cantante se negó a comprarle un champú. “Ya estoy curtida de los seudo galanes, mi última pareja ni me cantaba. Una vez ni el champú me quiso comprar. Tampoco me invitaba a cenar", reveló Batallanos.

lr.pe

Samantha Batallanos dejó mal parado a Álvaro Rod

Samantha Batallanos rememoró la vez que viajó junto a Álvaro Rod a Europa, exactamente a París, conocida como la 'Ciudad del amor'. "Es más, cuando fuimos a Europa, mi pasaje lo pagamos a medias", aseguró la modelo. Recordemos que, en ese entonces, el cantante de salsa aseguró que sorprendió a la modelo enviándole los pasajes para que lo alcance en el viejo continente, lo que daba a entender que fue él quien compró los boletos de avión.

Asimismo, la ex Miss Gran Perú comparó a Álvaro Rod con el boxeador Maicelo, ambas exparejas de la modelo. "En cambio, Maicelo me llenaba de detalles, no sé si eran de canje o gastaba su plata, pero sus problemas eran otros", agregó. En el pasado, Samantha Batallanos ha expresado estar aliviada de no tener más a Albaro Rod más en su vida, porque, según afirma, él era un "misio".

lr.pe

Samantha Batallanos asegura que Álvaro Rod fue un error en su vida

Samantha Batallanos también sorprendió al asegurar que su romance con Álvaro Rod no fue significativo en su vida; más bien, lo considera un error. "Pucha, mi relación con Álvaro duro como tres horas. No fue nada significativo, la verdad ha sido un grave error”, aseguró la integrante de 'El reventonazo de la Chola'.

Por último, la modelo detalló que su relación amorosa fue inestable, ya que, durante el tiempo que estuvieron juntos, terminaron como unas tres veces. Además, señaló que fue Álvaro Rod quien insistió en hacer pública la relación.

