Carlos Orozco no deja de generar polémica. Tras pedirle a Bruno Ascenso que se aleje del cine peruano, el creador de Ouke desmereció los logros de Álvaro Rod a lo largo de su trayectoria musical. Lejos de ignorar los duros cuestionamientos, el cantante salsero utilizó sus redes sociales para expresar su malestar contra Orozco, a quien tildó de “ignorante” y “tarado”.



Álvaro Rod, quien confirmó su relación con la modelo Samantha Batallanos, aseguró que Carlos Orozco solo genera desinformación y morbo con sus declaraciones. “Deberías ser más inteligente al hablar. No tengo el placer de conocerte personalmente, pero seguramente ya nos cruzaremos para contarte en persona cómo funciona el mercado musical. No basta con ser artista o no tener talento. Ahora es importante ser empresario de tu propio proyecto, y más aún si eres independiente como yo”, manifestó en Instagram.

Álvaro Rod defiende sus logros musicales



Una de las declaraciones que más le molestó a Álvaro Rod es que digan que todo lo que ha logrado se lo debe a su mánager, quien contaría con buenos contactos en la escena musical. Según el intérprete peruano, desde hace seis meses tiene un nuevo equipo de trabajo y, aun así, sigue obteniendo logros artísticos. “Ya suéltame Orozco, pareces obsesionado conmigo. Infórmate un poco más cómo funciona el mercado musical. Cuánta ignorancia en tus palabras”, manifestó en sus redes.

Álvaro Rod lamenta las declaraciones de Carlos Orozco. Foto: Instagram.

Álvaro Rod aseguró que, para un artista independiente como él, es muy difícil salir adelante con un tema inédito, sin embargo, no deja de apostar por la música propia. “Si para ti no merezco nada de lo que he logrado, lo tomo de quien viene. A lo mejor para la gente que me sigue por mi música, sí merezca los logros y oportunidades que pueda tener. Y eso es lo que realmente me importa. No gente mala onda que resta mérito al sacrificio y al esfuerzo sin antes informarse bien”, añadió el cantante de temas como ‘Escúchame mi amor’ y ‘Vamos a escapar’.



Finalmente, Rod culpó a Carlos Orozco de la falta de industria musical en nuestro país. “Qué pena me da la gente como tú, y por gente como tú es que estamos como estamos, y los artistas no tienen el apoyo que debería tener. Por gente como tú es que el morbo suma más que el talento y el trabajo de un artista”, aseguró.

Álvaro Rod arremete contra Carlos Orozco. Foto: Instagram.