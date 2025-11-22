La noche aún no se decidía entre la brisa fría del mar y el calor de la multitud cuando Servando tomó el micrófono y dijo lo que marcaría el rumbo de todo el concierto: “Ustedes fueron nuestro primer amor fuera de Venezuela.”

El grito fue instantáneo. Más de 12 mil personas saltaron, levantaron manos, celulares, recuerdos. Parecía una confesión hecha para cada uno de los presentes, como si la frase estuviera esperando años para volver a sonar en suelo peruano. Ahí empezó realmente la historia.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

El Acto 1, “Se buscan”, abrió como un túnel directo a los 2000: "Venezuela", "Hermanos Primera", "Tengo un corazón", "Una canción que te enamore", "Cada minuto", "Muchacho solitario", "Lunares". Los hermanos parecían jugar con la nostalgia, encendiendo a un público que cantaba cada sílaba como si la hubiera ensayado toda la vida.

Entre canción y canción, Servando profundizó en ese sentimiento: “El amor tiene muchas formas… un perrito, un árbol, el mar de Miraflores… y nosotros también se lo dedicamos a ustedes”. La multitud entendió: ese reencuentro era un homenaje a todas las primeras veces.

Cerca, más cerca

El Acto 2, “Vivos”, cambió el pulso. Con un segundo vestuario y un ritmo más eléctrico, aparecieron "Lo de los dos", "Te llevaré", "Eres tú" y "Cenizas". Pero el verdadero quiebre ocurrió cuando los hermanos decidieron romper la frontera del escenario.

Servando bajó primero. Caminó por la valla, estrechó manos, saludó a quien pudo. Una fan no quería soltarlo, así que él entre risas le dio un beso en la mano para liberarse. El público explotó. Florentino siguió el gesto y la energía se transformó, ya no era un concierto, era un encuentro a centímetros de distancia.

Fans de Servando y Florentino. Foto: Carlos Felix

Inmortales

El Acto 3 comenzó con "Si yo fuera tú" y "No te vayas", pero pronto tomó un rumbo totalmente inesperado. Entre el mar de gente, un cartel llamó la atención de Servando y Florentino, una fan llamada María estaba de cumpleaños.

"¿Hoy alguien cumple años?", preguntó. Y Costa 21 rugió al unísono: "¡Yooooo!". Los hermanos rieron, se miraron y dijeron: "Bueno, entonces hoy es un cumpleaños masivo". Y en segundos, "Happy Birthday" sonó sobre el escenario, mientras decenas de miles alzaban las voces, convirtiendo la arena en una fiesta colectiva. Luego volvieron a María: "Feliz cumpleaños de verdad".

Servando y Florentino. Foto: Carlos Felix

Pero la noche aún guardaba un cierre de color. Daniela Darcourt apareció para cantar "Quimbara" junto a ellos, sellando la jornada con salsa, energía y una alegría que vibró hasta el último acorde. Cuando las luces empezaron a bajar, quedó suspendida en el aire aquella frase inicial, “Ustedes fueron nuestro primer amor fuera de Venezuela.” Y quizá por eso más de 12 mil personas no se marcharon de un concierto, sino de una historia, la de un amor que, años después, decidió regresar para volverse inmortal.