HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica
Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     
Entretenimiento

Servando y Florentino en Lima 2025: fecha, lugar, invitados y cómo conseguir entradas para su show

Florentino ya llegó a Lima y recibió una cálida bienvenida en el Aeropuerto Jorge Chávez. Servando se unirá al evento el mismo día tras su llegada desde Argentina.

Servando y Florentino regresan a Perú con su gira ‘Se buscan: Vivos o inmortales - World Tour 2025’. El esperado concierto se llevará a cabo el 21 de noviembre en Multiespacio Costa 21.
Servando y Florentino regresan a Perú con su gira ‘Se buscan: Vivos o inmortales - World Tour 2025’. El esperado concierto se llevará a cabo el 21 de noviembre en Multiespacio Costa 21. | Foto: difusión.

Después del fenómeno que significó su regreso a los escenarios en 2022, Servando y Florentino sorprendieron a su fanaticada con su nueva gira ‘Se buscan: Vivos o inmortales - World Tour 2025’, en la que incluyeron a Perú. El concierto está programado para este viernes 21 de noviembre en Multiespacio Costa 21. Las entradas están a la venta en Teleticket.

El primero de los hermanos Primera en llegar fue Florentino, quien tuvo una calurosa bienvenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El artista venezolano aterrizó la madrugada de este jueves 20 de noviembre en Lima, en compañía de su manager Oswaldo Ponte y su productor Javier Díaz.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

Por su parte, Servando llegará en las primeras horas de este viernes 21 de noviembre procedente de Argentina. De esa manera, el mayor de los hermanos Primera se sumará al gran evento en Costa 21, donde los encargados de abril el show son Brunella Torpoco y Norlam.

PUEDES VER: Shakira hace historia en Perú: es la primera mujer en ofrecer cuatro conciertos sold out en el Estadio Nacional de Lima

lr.pe

Brunella Torpoco y Norlam llevarán la salsa al Costa 21

La peruana Brunella Torpoco y el cantautor cubano Norlam serán los artistas invitados que abrirán el concierto de Servando & Florentino programado para este viernes 21 de noviembre en Costa 21, que abrirá sus puertas a las 5:00 p.m. Los salseros iniciarán con su espectáculo a las 8:00 p.m. Cabe indicar que se contará con buses de la ATU para transportar al público  una vez finalizado el evento.

Brunella Torpoco, quien ha versionado un hit de Ana Gabriel en salsa llamado ‘Quién como tú’, ahora ha lanzado una colaboración con Josimar que lleva por nombre ‘Si piensas si quieres’, tema que ya está disponible en la plataforma de YouTube.

Por su parte, Norlam (ex voz de Los 4 de Cuba) tiene en circulación el single ‘Mi media mitad’ en mancuerna con la agrupación peruana Barrio Fino. Sumado a ello, el cantautor cubano debutó como actor en la película ‘Los patos y las patas’.

Notas relacionadas
Farruko, Lenny Tavárez y J Álvarez, estrellas del reguetón, regresan a Lima para despedir el año 2025 con ‘La última cena’

Farruko, Lenny Tavárez y J Álvarez, estrellas del reguetón, regresan a Lima para despedir el año 2025 con ‘La última cena’

LEER MÁS
De La Ghetto, estrella del reguetón, vuelve a Lima para presentar su show 360°: fecha, lugar y cómo comprar entradas

De La Ghetto, estrella del reguetón, vuelve a Lima para presentar su show 360°: fecha, lugar y cómo comprar entradas

LEER MÁS
Shakira hace historia en Perú: es la primera mujer en ofrecer cuatro conciertos sold out en el Estadio Nacional de Lima

Shakira hace historia en Perú: es la primera mujer en ofrecer cuatro conciertos sold out en el Estadio Nacional de Lima

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Karla Bacigalupo quedó fuera del Top 30 del Miss Universo 2025 por la votación del público: Miss Paraguay fue la ganadora

Karla Bacigalupo quedó fuera del Top 30 del Miss Universo 2025 por la votación del público: Miss Paraguay fue la ganadora

LEER MÁS
Miss Universo 2025 por Telemundo EN VIVO HOY: horario, canal TV y online de la final del certamen de belleza

Miss Universo 2025 por Telemundo EN VIVO HOY: horario, canal TV y online de la final del certamen de belleza

LEER MÁS
América Multimedia inaugura modernas instalaciones y se potencia con nuevos programas para el 2026

América Multimedia inaugura modernas instalaciones y se potencia con nuevos programas para el 2026

LEER MÁS
Telemundo EN VIVO: dónde puedo ver el Miss Universo 2025 y a qué hora empieza la gran final del certamen de belleza

Telemundo EN VIVO: dónde puedo ver el Miss Universo 2025 y a qué hora empieza la gran final del certamen de belleza

LEER MÁS
Candidata Miss Universo 2025 pasa bochornoso momento tras romperse su vestido en plena pasarela

Candidata Miss Universo 2025 pasa bochornoso momento tras romperse su vestido en plena pasarela

LEER MÁS
SM Entertainment niega que cancelación del 'Overpass Lima' fuera por Kai de EXO y responsabiliza a la organizadora del evento

SM Entertainment niega que cancelación del 'Overpass Lima' fuera por Kai de EXO y responsabiliza a la organizadora del evento

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Entretenimiento

América Multimedia inaugura modernas instalaciones y se potencia con nuevos programas para el 2026

Miss Universo 2025 por Telemundo EN VIVO HOY: horario, canal TV y online de la final del certamen de belleza

¿A qué hora es el Miss Universo 2025? Conoce el horario oficial del certamen en Perú, México, EE. UU. y más

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025