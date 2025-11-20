Servando y Florentino regresan a Perú con su gira ‘Se buscan: Vivos o inmortales - World Tour 2025’. El esperado concierto se llevará a cabo el 21 de noviembre en Multiespacio Costa 21. | Foto: difusión.

Servando y Florentino regresan a Perú con su gira ‘Se buscan: Vivos o inmortales - World Tour 2025’. El esperado concierto se llevará a cabo el 21 de noviembre en Multiespacio Costa 21. | Foto: difusión.

Después del fenómeno que significó su regreso a los escenarios en 2022, Servando y Florentino sorprendieron a su fanaticada con su nueva gira ‘Se buscan: Vivos o inmortales - World Tour 2025’, en la que incluyeron a Perú. El concierto está programado para este viernes 21 de noviembre en Multiespacio Costa 21. Las entradas están a la venta en Teleticket.

El primero de los hermanos Primera en llegar fue Florentino, quien tuvo una calurosa bienvenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El artista venezolano aterrizó la madrugada de este jueves 20 de noviembre en Lima, en compañía de su manager Oswaldo Ponte y su productor Javier Díaz.

Por su parte, Servando llegará en las primeras horas de este viernes 21 de noviembre procedente de Argentina. De esa manera, el mayor de los hermanos Primera se sumará al gran evento en Costa 21, donde los encargados de abril el show son Brunella Torpoco y Norlam.

Brunella Torpoco y Norlam llevarán la salsa al Costa 21



La peruana Brunella Torpoco y el cantautor cubano Norlam serán los artistas invitados que abrirán el concierto de Servando & Florentino programado para este viernes 21 de noviembre en Costa 21, que abrirá sus puertas a las 5:00 p.m. Los salseros iniciarán con su espectáculo a las 8:00 p.m. Cabe indicar que se contará con buses de la ATU para transportar al público una vez finalizado el evento.



Brunella Torpoco, quien ha versionado un hit de Ana Gabriel en salsa llamado ‘Quién como tú’, ahora ha lanzado una colaboración con Josimar que lleva por nombre ‘Si piensas si quieres’, tema que ya está disponible en la plataforma de YouTube.



Por su parte, Norlam (ex voz de Los 4 de Cuba) tiene en circulación el single ‘Mi media mitad’ en mancuerna con la agrupación peruana Barrio Fino. Sumado a ello, el cantautor cubano debutó como actor en la película ‘Los patos y las patas’.

