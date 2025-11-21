HOYSuscripcion LR Focus

Hija de Tongo, Madeleine Gutiérrez, lamenta que le negaran la visa y no podrá cantar en Europa: “De nuevo a empezar todo”

La cantante de ópera peruana Madeleine Gutiérrez, hija del recordado Tongo, expresó públicamente su frustración luego de revelar que no podrá ofrecer una serie de presentaciones pactadas porque le negaron la visa.

Madeleine Gutiérrez está haciendo un nombre en España como cantante de música lírica. Foto: Composición LR/Instagram.
Madeleine Gutiérrez está haciendo un nombre en España como cantante de música lírica. Foto: Composición LR/Instagram.

Madeleine Gutiérrez, hija del recordado Abelardo Gutiérrez ‘Tongo’, radica actualmente en Barcelona, España, donde viene construyendo una carrera como cantante de ópera. Sin embargo, recientemente la artista peruana expuso públicamente su frustración al revelar que le negaron la visa que necesitaba para continuar con su desarrollo profesional en Europa, ya que tenía dos presentaciones pactadas.

“En fin… me denegaron la visa para seguir cantando, así que de nuevo a empezar todo. Visa para cantar, visa para soñar”, escribió en sus redes sociales la mezzosoprano Madeleine Gutiérrez, mostrando lo complicado que puede ser abrirse camino como artista lejos del Perú.

PUEDES VER: ¡Orgullo peruano! Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, gana importante concurso de canto lírico en Europa

lr.pe

Hija de Tongo revela que le negaron la visa: “Me estresa ser parte del sistema”

Madeleine Gutiérrez tenía planificada la próxima semana dos presentaciones en Europa; sin embargo, la negativa de su visa la tomó por sorpresa, pues no imaginó que recibiría una respuesta desfavorable.

“Lo odio. Lo comprendo, pero lo odio, y es muy injusto. Soy noble, soy artista, soy buena; pero no lo suficiente para un sistema. Me enferma pensar que gente que realmente vale la pena, como yo, tenga que justificarse por todos los medios para poder quedarse en un continente, solo porque en el mío aún no se celebra la música académica como yo quisiera, o simplemente para tener una vida digna. Pero ¿qué digna puedo verla cuando, al final, todo son apariencias?”, escribió la hija de Tongo, quien recibió el respaldo de sus seguidores.

“Soy inmigrante; sin embargo, no soy inmigrante en la música, ni en mi carrera, ni en mi arte. Me estresa ser parte del sistema. Me estresa justificar por qué soy buena. Y si uso este hueco de espacio cibernético, es porque tal vez alguien lo necesita; tal vez alguien espera una luz. Yo también la espero. Si este mensaje te sirve, me daré por satisfecha”, concluyó la joven cantante radicada en Barcelona, España.

PUEDES VER: Hija de Tongo gana beca para estudiar en conservatorio en Europa: "Dedico este logro a mi padre"

lr.pe

Madeleine Gutiérrez es seleccionada para integrar prestigioso evento internacional

Pese a las dificultades, la hija de Tongo se viene haciendo de un nombre importante fuera del Perú dentro del mundo de la ópera. Ahora, la cantante ha sido seleccionada para formar parte de ‘Les Veus del Monestir 2026’, prestigioso evento internacional de ese género que reúne a las nuevas voces destacadas en el histórico Monasterio de Pedralbes, en Barcelona.

Este es el primer gran logro conseguido por Madeleine Gutiérrez, quien festejó la noticia en sus redes sociales. La artista mantiene siempre presente su vínculo con el Perú y, en anteriores entrevistas, ha expresado su deseo de retornar para reencontrarse con su familia.

