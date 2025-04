Peruana lleva foto de Tongo y pide a cantante de System of a Down que la firme, pero este reacciona: “What is this?”

El último domingo 27 de abril, en el Estadio Nacional de Lima, System of a Down ofreció su primer concierto en la ciudad, como parte de su esperada gira 'Wake Up! Tour'. Sin embargo, lo que realmente robó el protagonismo en redes sociales fue una fan peruana que llevó una foto de Tongo para que los miembros de la banda la firmaran.

La imagen, editada para parecerse al álbum Hypnotize de System of a Down, rápidamente se volvió viral en TikTok, generando una ola de reacciones divertidas y sorprendidas.

La sorpresa para la agrupación System of down al ver la foto de Tongo

La fan, emocionada por el evento, decidió llevar un toque peruano al encuentro con los miembros de la banda. Cuando se acercó a los miembros de la agrupación y le mostró la foto de Tongo, la reacción de uno de los integrantes fue tan inesperada como graciosa: "What it is?" (¿Qué es esto?).

Sin duda, un momento que dejó a todos los presentes sorprendidos y que fue rápidamente grabado por los asistentes.

La parodia de Tongo y su impacto en las redes

Todo parece indicar, que la fan, al igual que muchos peruanos, quedó impresionada por la parodia de Abelardo Gutiérrez ‘Tongo’ en el 2016 sobre la icónica canción "Chop Suey". El cantante nacional, con su estilo único, lanzó un video parodiando la canción, lo que no solo hizo reír a miles de personas, sino que también rompió el internet.

Los seguidores de la banda, y los fanáticos de Tongo, no dejaron de compartir el video. Foto: composición LR/ TikTok / @tesscadillo

Esta edición de la foto, que unía el humor de Tongo con la portada de un álbum de System of a Down, se convirtió en un guiño perfecto para ese momento tan especial.

El momento viral en TikTok

El video, donde observan la foto de Tongo con sorpresa, se hizo viral en TikTok en cuestión de horas. Los seguidores de la banda, y los fanáticos de Tongo, no dejaron de compartirlo y comentar sobre lo inesperado y divertido de la situación.