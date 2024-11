A pesar de que había revelado que demandaría a Magaly Medina por ser considerado un mal profesional, Tomás Angulo reveló que ya no continuaría con dicho proceso legal. El psicoterapeuta explicó que no quiere seguir “metiéndose con el diablo”, dando a entender que la periodista sería de tal manera.

Tomás Angulo ya no demandará a Magaly Medina



En una reciente entrevista con un diario local, Tomás Angulo confirmó que desistió de demandar a Magaly Medina por difamación, luego de enterarse de que la conductora al parecer “tiene mucho poder”. Recordemos que el especialista fue considerado un mal profesional por la misma periodista, después de que en su programa se expusiera cómo eran sus shows en vivo del psicoterapeuta.



“Hablé con varios abogados y jueces; algunos me decían ‘la destruyo, conozco esto de Magaly’, y otros: ‘hermano, no te metas con el diablo, no sabes lo poderosa que es’”, fue lo que resaltó el psicoterapeuta al respecto.



Incluso, Tomás Angulo señaló que su esposa le aconsejó que desistiera de la denuncia en contra de Magaly Medina, luego de las fuertes críticas que ambos se lanzaron. “Mi esposa me dijo que no lo hiciera, porque le comentaron que iba a meterme en problemas. Entonces dije: esto es tiempo, plata, estrés y lo dejé ahí”, sentenció tajantemente.

¿Qué pasó entre Magaly Medina y Tomás Angulo?



El pasado 22 de agosto, Magaly Medina y el Dr. Tomás Angulo protagonizaron una fuerte pelea en vivo, cuando la conductora lo tildó de ‘machista’ y él resaltó que era una ‘feminazi’. Fue así que el especialista terminó yéndose del programa para luego realizar una transmisión en su cuenta de TikTok, dando a conocer que su amistad con la ‘Urraca’ había concluido debido a la riña.



De acuerdo con lo que resaltó el Dr. Tomás Angulo en aquella oportunidad, aparentemente no recibió un buen trato de Magaly Medina. Incluso, el psicoterapeuta aseguró que ya no quería seguir siendo amigo de la conductora.



“Así esté equivocado o no, ella debió respetar mi forma de opinar; ella debió tratarme de una manera más cortés porque era el invitado. Creo que ella es demasiado intolerante; no creo que sea a propósito, no creo que ella tenga algo en contra”, señaló en sus redes sociales.