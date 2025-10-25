HOYSuscripcion LR Focus

Temblor de magnitud 3,6 remeció Cañete
Susana Baca regresa a la televisión a un año de salir de UCI y hace sensible confesión: "Desperté gracias a que muchísima gente rezó por mí"

La emblemática cantante Susana Baca permaneció cinco meses en UCI durante 2024. Con un reconocimiento de los Grammy a punto de recibir, habla sobre uno de los momentos más difíciles de su vida.

Susana Baca estuvo internada durante cinco meses hasta mayo de 2024.
Susana Baca estuvo internada durante cinco meses hasta mayo de 2024.

Un año después de haber enfrentado uno de los episodios más críticos de su vida, Susana Baca vuelve a la televisión con una serenidad que conmueve. La artista peruana, símbolo de la música afroperuana y ganadora de tres premios Grammy, reaparecerá en el programa 'Esta noche' de América Televisión, conducido por La Chola Chabuca, donde compartirá detalles de su recuperación.

La entrevista marca su retorno mediático tras haber estado internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Rebagliati, donde permaneció cinco meses debido a una crisis multisistémica. En el espacio también estarán otros grandes de la música peruana, incluyendo Manuel Donayre y Lucía de la Cruz.

Susana Baca hace emotiva confesión: "Desperté gracias a que muchísima gente rezó por mí"

Durante la conversación televisiva, Susana Baca se refirió por primera vez al momento en que recuperó la conciencia tras su paso por UCI. "Desperté gracias a que muchísima gente rezó por mí", confesó con voz pausada, reconociendo el papel que tuvo la fe y el cariño de sus seguidores en su proceso de sanación. La artista, de 81 años, se mostró agradecida por el respaldo recibido, tanto de su entorno cercano como del público que la ha seguido por décadas.

La exministra de Cultura del Perú, previamente, había compartido que su recuperación fue lenta y desafiante. "Salí de UCI sin poder caminar", recordó en una entrevista previa con Infobae, cuando regresó a los escenarios en mayo de 2025. Su regreso a la televisión no solo representa una victoria personal, sino también un mensaje de esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles.

Una recuperación marcada por música, lucha y reconocimiento

Tras ser dada de alta en mayo de 2024, Susana Baca inició un proceso de rehabilitación que la llevó de vuelta a los escenarios en 2025 con el espectáculo 'Estar viva'. El título no fue casual: simboliza su renacimiento artístico y emocional. En septiembre, recibió una nueva nominación a los Latin Grammy, donde también será reconocida en noviembre con el Premio a la Excelencia Musical.

Además de su actividad musical, Baca participó en la gran marcha nacional del 15 de octubre de 2025, en defensa de los ciudadanos contra la ola de criminalidad en el Perú, tras el atentado que sufrió Agua Marina en su concierto. Su presencia fue vista como un acto de resistencia y compromiso, reafirmando su rol como figura pública más allá del escenario.

