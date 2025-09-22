Jaze: "Siempre supe que mi camino era la música, pero no sabía cómo"
El peruano presentó el disco 'Quizá no es para tanto' y nos adelanta que volvería a trabajar con Susana Baca. “Estuvimos reunidos hablando de su nuevo disco”.
Jaze (25) se hizo conocido como rapero y por las batallas de freestyle, pero creció escuchando The Beatles y Chabuca Granda. En 2023, fue parte del reality de talentos, ‘El heredero: la dinastía del freestyle’, se mudó a Argentina y continuó su carrera como cantante.
El peruano ha trabajado con Susana Baca y con Willy Rodríguez de Cultura Profética. Con la canción Pienso en ti, de su último disco, Quizá no es para tanto, entró al ranking de Spotify.
“Es muy especial todo esto. Siempre supe que mi camino iba alrededor de la música, pero no sabía cómo. Empecé como baterista, componía canciones, después empecé a rapear”, nos dijo en las oficinas de Sony Music antes de sus conciertos en España. “Todavía siento que soy un niño que tiene que aprender muchísimas cosas, pero ya consciente del camino recorrido”.
En marzo, estuviste en el Estéreo Picnic en Bogotá, en la misma fecha que Alanis Morissette. ¿Cómo ha sido ese camino para llegar a los festivales?
De hecho, me tocó un buen escenario. El año pasado estuve en Lollapalooza y toqué a las 2:30 p. m fui el cuarto o quinto artista. Era un escenario alternativo; no había mucha gente. Pero es complejo entrar a festivales internacionales; es hacer un trabajo de viajar y de que la gente conozca tu proyecto, porque, finalmente, hay curadores que son los que escogen a los artistas. Yo me imagino que debe haber miles y anuncian a 80 artistas.
¿Cómo fue en tu caso?
Cuando me mudé, firmé con Sony y, de alguna manera, los de Lollapalooza escucharon mi disco Toy lokazo, les gustó y lo querían poner. Estéreo Picnic, Lollapalooza y Vive Latino, son los festivales que más seguía de Latinoamérica desde chico. Siempre veía quiénes estaban, me moría por viajar y nunca podía, porque no tenía plata para ir (sonríe). Y terminé yendo por primera vez a tocar. Es increíble, son cosas en las que pienso y las atesoro. Agradezco las cosas que la música me ha permitido vivir y que vengan más.
Hablando de ese disco, presentaste Jomalón feat. Susana Baca. ¿Tienen pensada otra colaboración?
Sí, bueno, estuve reunido con Susanita, nos juntamos a tomar un tecito en su casa, y estuvimos conversando. Yo, de hecho, tenía intención de invitarla a que cante en mi show el 26 de septiembre, pero ella va a viajar. Lástima que no podamos estar juntos, pero qué alegría que ella siga cantando y llevando la música que canta tan hermosa y representándonos como lo hace. Esa canción, yo la cantaba como si fuera Susana, imaginando, y empecé a manifestar que Susana algún día iba a cantar eso. Logré contactarla, fui a su casa en Cañete, de hecho, la conocí, y bueno, unas semanas después me llegaron las tomas de su voz, y así fue como se dio. Y para mí, es la colaboración o la canción más emocionante que tengo, en el sentido de poder tener una canción con Susana, que ni siquiera puedo describirla con palabras.
¿Les queda pendiente hacer folclor? Leí que te interesaba fusionar la música peruana.
Yo quiero hacer tantas cosas, pero sin duda algo con ritmos peruanos, encontrarle la vuelta de la manera más natural. Y con Susana, ella está por hacer un disco, la invité al mío y estuvimos hablando de su nuevo disco. Le dije que, si quería contar conmigo de la manera que sea, yo iba a estar para ella así, de cabeza (sonríe).
En una entrevista, Susana Baca nos decía que veía a los raperos como una generación que podía alzar su voz y opinar sobre el país. ¿Qué piensas cuando, seguidores y no seguidores, piden eso?
No he sido una persona o un artista públicamente tan político por decisión personal. De hecho, cuando era más chico, lo era más y me metí en un par de problemas por eso; quizá no estaba tan informado. Soy consciente de que tengo una voz y que también saldré a defender lo que piense, siempre y cuando lo considere oportuno. He sentido un poco de presión en las elecciones pasadas. Pero bueno, ya yendo a la música, yo creo que es muy posible que sí, que lo haga en algún momento, que me salga escribir algo para el país.