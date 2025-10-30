José Jerí no presentó proyecto ley al Congreso para cerrar los programas ‘Esto es Guerra’ y ‘Magaly TV'

LO FALSO:

José Jerí indicó ordenar el cierre permanente de los programas ‘Esto es Guerra’ y ‘Magaly TV’.

José Jerí mencionó que dichos programas no promueven los valores y el respeto a las familias.

LO VERDADERO:

No existen mensajes en redes sociales, leyes o proyectos de ley promulgados por José Jerí para cancelar los programas ‘Esto es Guerra’ y ‘Magaly TV’.

José Jerí no se ha pronunciado respecto a estos u otros programas de entretenimiento peruanos.

José Jerí se convirtió en presidente interino de Perú tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso a mediados de octubre. En un contexto de crisis política y polarización social, páginas en redes sociales han aprovechado en tomar el nombre del mandatario para indicar que aparentemente estaría ordenando eliminar los programas ‘Esto es Guerra’ y ‘Magaly TV’ porque, según sus administradores, Jerí indicó que: “A nadie le interesa la vida privada de los demás, debemos respetar la intimidad y promover valores… Ni Magaly ni los competidores de EEG nos brindan educación a las familias, sobre todo cuando toda la familia se reúne más por las noches en sus televisores”.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance logró recopilar 223.000 'me gusta', 56.800 comentarios y fue compartido 10.000 veces por los usuarios.

No hay evidencia de que José Jerí enviara un proyecto ley contra los programas de entretenimiento

La “opinión” de Jerí respecto a los programas de entretenimiento, sumada a la aparente afirmación de la cancelación de ‘Esto es Guerra’ y ‘Magaly TV’ no se aprecia en las publicaciones oficiales de la web de la Presidencia de la República del Perú y tampoco en las cuentas oficiales del mandatario.

De igual manera, se revisaron leyes y proyectos de ley relacionados con la eliminación directa de los programas 'Esto es Guerra' y 'Magaly TV', pero no se encontraron evidencias. Tampoco se observó la intención de manipular programas de televisión en señal abierta.

Conclusión:

En síntesis, varias publicaciones en redes sociales toman el nombre del presidente Jerí para indicar el aparente anuncio de la finalización de los mencionados programas de entretenimiento. Sin embargo, tras revisar las publicaciones oficiales de la Presidencia de la República del Perú, del presidente, leyes y proyectos de ley, no se encontró información que corrobore la eliminación directa de 'Esto es Guerra' y 'Magaly TV'. Por este motivo, la información apreciada en redes sociales es falsa.

