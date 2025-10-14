HOYSuscripcion LR Focus

¡Rock peruano en la cúspide! Banda Amen abrirá el concierto de Guns N' Roses en el Estadio Nacional

El rock peruano volverá a hacer historia gracias a Amen, la banda que será soporte de Guns N’ Roses en su próximo concierto en Lima.


Guns N’ Roses se presentará el 5 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, con la banda peruana Amen como telonera en este esperado concierto de hard rock. Fotos: difusión
Guns N’ Roses se presentará el 5 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, con la banda peruana Amen como telonera en este esperado concierto de hard rock. Fotos: difusión | Fotos: difusión

A pocas semanas del concierto de Guns N’ Roses, que se realizará el 5 de noviembre, se dio a conocer que la reconocida banda nacional Amen abrirá el espectáculo en el Estadio Nacional de Lima. Como se recuerda, la agrupación estadounidense de hard rock llegará a nuestro país como parte de su gira mundial ‘Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour’.

Por su parte, Guns N’ Roses, encabezada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan, regresa al Perú con un espectáculo de más de dos horas que recorrerá los éxitos que marcaron generaciones, como ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Paradise City’ y ‘Welcome to the Jungle’. El concierto forma parte de su tour 2025, que incluye paradas en Argentina, Chile, Brasil y Colombia. 

Grupo Amen brillará en el Estadio Nacional

Con más de 20 años de carrera, Amen se ha posicionado como una de las bandas más representativas e influyentes del rock peruano. Bajo el liderazgo de Marcello Motta, el grupo ha forjado una trayectoria destacada por su autenticidad, solidez musical y una profunda conexión con su audiencia, gracias a himnos como ‘Decir Adiós’, ‘Sé que tú no estás solo’ y ‘La Chata’.

El esperado show de Amen será el inicio de una noche memorable para los seguidores del género, quienes podrán disfrutar de un repertorio que combinará sus grandes éxitos con nuevas composiciones que reflejan la madurez artística de la banda. Con una energía en vivo reconocida por su potencia y entrega, la agrupación promete encender al público limeño desde el primer acorde.

La participación de Amen en este evento refleja el compromiso de los organizadores por impulsar el talento local en escenarios de alto nivel, posicionando la música nacional en el centro de grandes experiencias culturales.

¿Aún quedan entradas para el concierto de Guns N’ Roses?

Las entradas para este concierto, que se perfila como una verdadera celebración del rock, la historia y la pasión que conecta a miles de fanáticos en todo el país; están disponibles a través de Teleticket. Aún quedan boletos desde S/167 y hay descuento para clientes Interbank.

Entradas para el concierto de Guns N’ Roses. Foto: difusión

Entradas para el concierto de Guns N’ Roses. Foto: difusión


