Miss La Libertad vive tenso momento en entrevista con reportero que intentó desprestigiarla: "No sabes nada de cultura general''

Thalía Vera, Miss La Libertad, protagonizó un tenso intercambio de palabras en una entrevista en vivo, donde un periodista cuestionó su conocimiento sobre la región norteña.

El reportero tuvo un acalorado momento con la Miss de La Libertad.
El reportero tuvo un acalorado momento con la Miss de La Libertad. | Foto: composición LR/TikTok

Durante una entrevista en vivo, Thalía Vera, Miss La Libertad, protagonizó un incómodo momento luego de que un periodista intentara poner en duda su conocimiento y trayectoria. El incidente ocurrió cuando la representante norteña solo logró mencionar cuatro de las doce provincias de su región —Otuzco, Santiago de Chuco, Chimú y Sánchez Carrión—, situación que el reportero aprovechó para cuestionar su preparación y considerar que no estaría calificada para representar adecuadamente al departamento.

La respuesta de la Miss de La Libertad al periodista

Mientras conversaban sobre la trayectoria de la representante de la región norteña, Thalía Vera compartió detalles de su hoja de vida, señalando que en algún momento vivió fuera del país por motivos de crecimiento personal. Además, destacó su formación como ingeniera industrial y su faceta como empresaria. Sin embargo, cuando fue consultada sobre la problemática de la inseguridad ciudadana, el reportero intentó desacreditarla con el siguiente comentario: ''No sabes nada de cultura general''.

PUEDES VER: Influencer Zully impacta al anunciar su participación en el Miss Perú: “Luchen por sus sueños”

De inmediato, la reina de belleza respondió al periodista con temple y paciencia, demostrando serenidad ante la situación y evitando caer en la provocación: ''Es tu criterio'', dijo.

En paralelo, el reportero persistió en su intento de desacreditarla con preguntas sobre la inseguridad y la delincuencia, problemas que aquejan no solo a la región norteña, sino a todo el país. Ante ello, la empresaria, visiblemente incómoda, desacreditó el trabajo del comunicador y afirmó que era la primera vez que escuchaba sobre el medio digital al que este representaba: ''Es la primera vez que escucho sobre tu medio de comunicación. No podría opinar sobre ello'', declaró.

PUEDES VER: Karla Bacigalupo es la flamante Miss Perú 2025 y se convierte en la sucesora de Tatiana Calmell

La reacción de los usuarios sobre el incómodo momento que vivió la Miss La Libertad

A pesar del tenso momento e intentando redirigir el enfoque hacia el tema original de la entrevista, centrado en el cacao, la seguridad del evento decidió interrumpir la transmisión de forma abrupta ante la evidente disconformidad del periodista.

Ante el suceso, los usuarios no dudaron en dejar sus impresiones y comentarios sobre el acalorado momento que vivió la reina de belleza con el reportero del medio digital norteño. Entre los mensajes más destacados se puede ver: '' Además del premio a la belleza, deberían darle también el premio a la paciencia'', ''Pretendió incomodar, pero el incomodado fue otro'', ''Ese no quería entrevistar, sino hacer quedar mal a la miss'', ''Familia de Acuña debe ser el reportero'', ''Muy bien por la chica que era transparente y el periodista un payaso''.

