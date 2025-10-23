HOYSuscripcion LR Focus

Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho
Espectáculos

Famosa exmiss Perú impacta al convertirse en proyectista de obra para luchar por el futuro de su hijo: “Es un desafío diario”

“Es un desafío diario”, expresó la exmiss Perú, quien dio un giro radical en su vida al dedicarse a esta profesión, dejando atrás los tacos y las coronas. 

Sophia Claudia Medina también brinda ayuda social a personas vulnerables. Foto: Composición LR/Instagram.
Se quitó las coronas que ganó como reina de belleza para ponerse un casco, chaleco y guantes, decidida a luchar por el futuro de su hijo. La exmiss Perú Sophia Claudia Medina, quien representó al país en certámenes como Reina Dorada Universo Belleza Mundial 2014, Miss Playa 2017, Miss Belleza Perú 2017, entre otros, ahora trabaja como proyectista de obra.

La exmodelo traslado la pasión que antes mostraba en las pasarelas al mundo de la construcción y remodelación. “Ser proyectista de obra es un desafío diario, pero también una oportunidad de transformar espacios y vidas”, le contó a Trome.

Sophia Claudia Medina se desempeña como proyectista de obra. Foto: Instagram.

Sophia Claudia Medina deja las pasarelas para convertirse en proyectista de obra

Sophia Claudia Medina demostró que su vida no se limita a la belleza. La exmiss Perú siempre pensó en reinventarse y se especializó en electricidad, pintura, albañilería, gasfitería y acabados de diseño, conocimientos que le permitieron participar en proyectos de construcción de edificios de más de diez pisos y en la remodelación de viviendas.

“Aprendí que la belleza también está en la precisión y en el trabajo bien hecho”, señaló a Trome muy sonriente. Sin embargo, su mayor inspiración es su hijo, quien cumplirá dos años en diciembre. “Vitale Nucera, mi hijo, es mi razón de ser”, afirmó muy emocionada.

Además, Sophia continúa comprometida con las obras sociales y el apoyo a personas en situación vulnerable. “Mi mayor motivación es ayudar al prójimo en todo lo que se pueda. Quiero que las personas vean que no hay límites; solo es trabajar con determinación para lograr nuestros objetivos”, confesó la exmodelo.

Sophia Claudia Medina es conocida como “la reina de los cerros”

Debido a su persistente trabajo de labor humanitaria en las zonas más alejadas de Lima, Sophia Claudia Medina ha sido apodada como “La reina de los cerros”, quien ha sido halagada por su visión que tiene de ver un Perú mucho más inclusivo y justo.

Ella lidera la organización Voluntarios de Corazón Perú, quienes tienen como misión ayudar a las comunidades en situación de vulnerabilidad. Gracias a su grupo, entregan víveres, juguetes y apoyo emocional.

