EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Carlos Orozco arremete contra el tiktoker Lemon Pay y cuestiona su polémico trato hacia los adultos mayores: ''Perverso''

Carlos Orozco cuestionó el tipo de contenido creado para atraer vistas sin tener en cuenta la empatía por quienes están en situación vulnerable y condenó la falta de respeto hacia los adultos mayores.

Carlos Orozco criticó la actitud de Lemon Pay hacia los adultos mayores.
Foto: composición LR/TikTok

El reciente video del creador de contenido Lemon Pay ha desatado una ola de indignación y críticas por su actitud hacia adultos mayores en el Centro de Lima. Ante ello, el periodista Carlos Orozco calificó el hecho como “perverso y lamentable”, debido a la forma humillante en que el tiktoker se dirigió a personas en situación de vulnerabilidad.

La postura de Carlos Orozco sobre la falta de respeto de Lemon Pay hacia los adultos mayores

En un episodio del programa digital ‘Ouke’, la crítica de Carlos Orozco hacia el popular tiktoker Lemon Pay fue más allá y cuestionó contundentemente el tipo de videos que realizan algunos creadores de contenido con la finalidad de sumar vistas, sin ponerse en el lugar de los demás y sentir empatía por las personas más vulnerables.

PUEDES VER: Manuela Camacho denunciará a podcast 'Ouke' de Carlos Orozco por exponer datos personales de su esposo: "Estamos procediendo legalmente"



"A veces me topo en internet con estos experimentos sociales y hay uno, este tipo, que se disfraza de pájaro. Me pareció perverso; realmente, qué HP. Supongo que da vistas, pues porque la gente se va a indignar", reflexionó, resaltando que este tipo de experimentos no aporta en lo absoluto, pese a la cantidad de vistas que podría acumular.

Carlos Orozco señala que no deberían usar a adultos mayores para experimentos sociales

Por otro lado, hizo hincapié en la necesidad de cuidar y respetar a las personas de la tercera edad, señalando que no deben ser utilizadas como parte de experimentos sociales denigrantes que las expongan o humillen públicamente.

PUEDES VER: Curwen arremete contra Carlos Orozco y asegura que "se hace del pueblo": "¿Quién pagó tu universidad?"



''Esta suerte de experimento social me pareció enfermizo. Con los viejitos sobre todo en un país como Perú que desampara tanto al adulto mayor. Me parece sumamente lamentable'', declaró.

Al pronunciarse sobre el tema, los panelistas del programa de YouTube respaldaron la postura del periodista y mencionaron que el derecho humano es fundamental, por lo cual debe ser respetado. Asimismo, no descartaron la posibilidad de ser notificados legalmente y de ser denunciados por el Ministerio Público para posteriormente actuar de oficio contra el tiktoker.

