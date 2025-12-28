En un video compartido en TikTok se observa a Lesly Águila olvidando la letra de la canción 'Mix Cómo te voy a olvidar' durante un concierto en vivo. La situación sorprendió tanto a las integrantes como al público presente, mostrando la vulnerabilidad de la memoria incluso en artistas experimentadas.

Susana Alvarado, compañera de agrupación, intervino rápidamente para guiarla con la letra y evitar que el momento se extendiera. La reacción inmediata de sus colegas permitió que el show continuara sin mayores contratiempos y mantuviera la energía del público intacta.

Fans respaldan a Lesly Águila tras el error en pleno concierto

La publicación viral generó una ola de comentarios positivos, destacando el talento y trayectoria de la cantante. En esa misma línea, los fans demostraron su fiel apoyo a Lesly.

“Lesly puede olvidarse el concierto entero si quiere, a la mejor voz femenina de la historia de la cumbia se le perdona absolutamente todo", “Ella es cantante y canta como quiere y punto”, “Déjenla, a ella le perdonamos todo”, señalaron los seguidores.

Inicios de Lesly Águila en Corazón Serrano

En el podcast 'La Linares', Lesly reveló que su ingreso al grupo no fue planificado por ella, sino iniciativa de su padre. La cantante explicó que siempre soñó con bailar y formar parte de una agrupación reconocida como Agua Bella.

“Yo quería ser bailarina, así de las que se ponen sus ropas chiquitas. Me encantaba mover las caderas”, comentó durante la entrevista. Su incorporación a Corazón Serrano marcó el inicio de una carrera de más de 10 años dentro de la agrupación, consolidándose como una de las voces más emblemáticas de la cumbia sanjuanera.