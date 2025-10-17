El sábado 18 de octubre, la Chola Chabuca celebrará el 18 aniversario de 'El reventonazo de la Chola', conducido por Ernesto Pimentel. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Este sábado 18 de octubre, la Chola Chabuca se vestirá de gala para celebrar el 18 aniversario del 'El reventonazo de la Chola', programa que desde su inicio se mantiene como líder de su horario, llevando sano entretenimiento a las familias peruanas y que ha sido conducido por Ernesto Pimentel.

“18 años de risas, talento y amistad. Un camino lleno de historias compartidas, momentos inolvidables y mucho cariño por el público que nos acompaña cada semana. ¡Gracias por ser parte de 'El reventonazo de la Chola'!”, escribió Pimentel en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de su elenco.

Ernesto Pimentel compartió en Instagram su emoción por este aniversario, resaltando la conexión con el público y momentos inolvidables en 'El reventonazo de la Chola'. Foto: Instagram

Artistas llegan a ‘El reventonazo de la Chola’



En este programa especial, la Chola Chabuca recibirá en su set a figuras del entretenimiento como Amaranta, Sergio Romero ‘Chechito’, Carlos Carlín, Magdyel Ugaz, Mateo Garrido Lecca, Pamela López, Paul Michael, entre otros, quienes llegaron para cantarle el happy birthday.

“Estoy feliz y agradecido enormemente con el público porque ‘El reventonazo’ cumple sus primeros 18 años. En todo este tiempo nos hemos esforzado para darle alegría a las familias peruanas, con una propuesta llena de humor, música y grandes invitados. Vamos a botar la casa por la ventana, con los comediantes más queridos del país y la cholita que todos esperan cada sábado”, comentó el conductor de América Televisión.

La Chola Chabuca agradece el respaldo del público



Pimentel aseguró que durante estos 18 años, ‘El reventonazo de la Chola’ ha sido el programa líder en su horario, gracias a una propuesta diferente, donde el humor y la música siempre han sido los protagonistas.

“Como siempre he dicho, el éxito del programa es resultado del arduo trabajo de todo el elenco artístico y de producción; quienes semana a semana buscan lo mejor para el público. Contamos con experimentados como Manolo Rojas y Fernando Armas; pero también con muchas figuras jóvenes”, añadió la Chola Chabuca, quien también conduce el programa 'Esta noche', que para este sábado tendrá a todo el elenco de la exitosa novela 'Luz de Luna'.

