HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     
Entretenimiento

La Chola Chabuca celebra los 18 años de ‘El reventonazo’ con programa especial: “Vamos a botar la casa por la ventana”

Chola Chabuca presentará un programa especial de ‘El reventonazo’ con una constelación de invitados, entre ellos Pamela López, Chechito y Paul Michael.


El sábado 18 de octubre, la Chola Chabuca celebrará el 18 aniversario de 'El reventonazo de la Chola', conducido por Ernesto Pimentel. Foto: difusión.
El sábado 18 de octubre, la Chola Chabuca celebrará el 18 aniversario de 'El reventonazo de la Chola', conducido por Ernesto Pimentel. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Este sábado 18 de octubre, la Chola Chabuca se vestirá de gala para celebrar el 18 aniversario del 'El reventonazo de la Chola', programa que desde su inicio se mantiene como líder de su horario, llevando sano entretenimiento a las familias peruanas y que ha sido conducido por Ernesto Pimentel.

“18 años de risas, talento y amistad. Un camino lleno de historias compartidas, momentos inolvidables y mucho cariño por el público que nos acompaña cada semana. ¡Gracias por ser parte de 'El reventonazo de la Chola'!”, escribió Pimentel en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de su elenco.

TE RECOMENDAMOS

LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD
Ernesto Pimentel compartió en Instagram su emoción por este aniversario, resaltando la conexión con el público y momentos inolvidables en 'El reventonazo de la Chola'. Foto: Instagram

Ernesto Pimentel compartió en Instagram su emoción por este aniversario, resaltando la conexión con el público y momentos inolvidables en 'El reventonazo de la Chola'. Foto: Instagram

PUEDES VER: ‘El reventonazo de la Chola’ arrasa en rating y deja atrás a ‘Yo soy’ y ‘JB en ATV’

lr.pe

Artistas llegan a ‘El reventonazo de la Chola’

En este programa especial, la Chola Chabuca recibirá en su set a figuras del entretenimiento como Amaranta, Sergio Romero ‘Chechito’, Carlos Carlín, Magdyel Ugaz, Mateo Garrido Lecca, Pamela López, Paul Michael, entre otros, quienes llegaron para cantarle el happy birthday.

“Estoy feliz y agradecido enormemente con el público porque ‘El reventonazo’ cumple sus primeros 18 años. En todo este tiempo nos hemos esforzado para darle alegría a las familias peruanas, con una propuesta llena de humor, música y grandes invitados. Vamos a botar la casa por la ventana, con los comediantes más queridos del país y la cholita que todos esperan cada sábado”, comentó el conductor de América Televisión.

PUEDES VER: ‘El reventonazo de la Chola’ lideró el rating del fin de semana y superó a ‘Yo soy’ y ‘JB en ATV’

lr.pe

La Chola Chabuca agradece el respaldo del público

Pimentel aseguró que durante estos 18 años, ‘El reventonazo de la Chola’ ha sido el programa líder en su horario, gracias a una propuesta diferente, donde el humor y la música siempre han sido los protagonistas.  

“Como siempre he dicho, el éxito del programa es resultado del arduo trabajo de todo el elenco artístico y de producción; quienes semana a semana buscan lo mejor para el público. Contamos con experimentados como Manolo Rojas y Fernando Armas; pero también con muchas figuras jóvenes”, añadió la Chola Chabuca, quien también conduce el programa 'Esta noche', que para este sábado tendrá a todo el elenco de la exitosa novela 'Luz de Luna'.

Notas relacionadas
Magaly Medina tilda de 'sobón' a la Chola Chabuca por comentarios en su programa a Marisol: "Me da alergia"

Magaly Medina tilda de 'sobón' a la Chola Chabuca por comentarios en su programa a Marisol: "Me da alergia"

LEER MÁS
Jamie Lee Curtis comparte foto con Lindsay Lohan mientras suena la canción peruana “Ese lugar es mi amor” de Ernesto Pimentel

Jamie Lee Curtis comparte foto con Lindsay Lohan mientras suena la canción peruana “Ese lugar es mi amor” de Ernesto Pimentel

LEER MÁS
Ernesto Pimentel comparte emotivo encuentro entre Edgar Vivar y 'La Chilindrina': revelará video en ‘El reventonazo de la Chola’

Ernesto Pimentel comparte emotivo encuentro entre Edgar Vivar y 'La Chilindrina': revelará video en ‘El reventonazo de la Chola’

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Anuel AA en Lima 2025: anuncian nueva fecha para su concierto en Perú tras cancelación del 17 de octubre

Anuel AA en Lima 2025: anuncian nueva fecha para su concierto en Perú tras cancelación del 17 de octubre

LEER MÁS
Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, responde con humor a fans de Raphael de 'Yo soy': "No me agarren cólera a mí, porque no tengo la culpa"

Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, responde con humor a fans de Raphael de 'Yo soy': "No me agarren cólera a mí, porque no tengo la culpa"

LEER MÁS
Marina Gold explota contra streamer Diealis por criticarla tras su debut en Kick: "Haciéndome de menos"

Marina Gold explota contra streamer Diealis por criticarla tras su debut en Kick: "Haciéndome de menos"

LEER MÁS
Armonía 10: ¿Qué pasó con la agrupación y por qué ahora existen dos orquestas con el mismo nombre?

Armonía 10: ¿Qué pasó con la agrupación y por qué ahora existen dos orquestas con el mismo nombre?

LEER MÁS
Actriz estrella de 'Al fondo hay sitio' confirma el fin de su relación tras más de 5 años: "Solterísima"

Actriz estrella de 'Al fondo hay sitio' confirma el fin de su relación tras más de 5 años: "Solterísima"

LEER MÁS
¿Qué edad tiene Curwen y cuántos años de diferencia le lleva a su novia Carla Campos?

¿Qué edad tiene Curwen y cuántos años de diferencia le lleva a su novia Carla Campos?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Obra maestra del cine negro: “Rififi” de Jules Dassin

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Entretenimiento

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Cantautor Álvaro Florez busca consolidarse en el rock alternativo con ‘Como todos los demás’

Muere Ace Frehley, miembro fundador y guitarrista del grupo Kiss, a los 74 años tras sufrir una hemorragia cerebral

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025